Φόρος 1.125 ευρώ με το καλημέρα των φορολογικών δηλώσεων - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Με λίγο βραδύτερο ρυθμό από πέρυσι υποβάλλονται φέτος οι φορολογικές δηλώσεις. Στις πρώτες 20 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ (με στοιχεία έως την 4/4 ) είχαν υποβληθεί φέτος 797.275 δηλώσεις έναντι 940.392 την πρωταπριλιά του 2025. Ο αριθμός τους θα ανέβει σημαντικά αμέσως μετά το Πάσχα καθώς η ΑΑΔΕ θα υποβάλει αυτόματα τις προσυμπληρωμένες αιτήσεις (κυρίως μισθωτών και συνταξιούχων) που δεν θα έχουν υποβληθεί έως τότε.



Από την μελέτη των έως τώρα εκκαθαριστικών προκύπτουν τα εξής ευρήματα:

Το 39,6% (315.721) είναι μηδενικά

Το 34,96% ( 279.727) εκκαθαριστικά είναι πιστωτικά. Προβλέπουν επιστροφή συνολικού ύψους 79,47εκατ€ περίπου ή 284,1€ μεσοσταθμικά.

1/4 δηλώσεις (202.827) είναι χρεωστικές. Το συνολικό ύψος του βεβαιωμένου φόρου ανέρχεται σε λίγο πάνω από 228 εκατ.ευρώ. Κάθε φορολογούμενος καλείται να πληρώσει φόρο 1.125 ευρώ κατά μέσο όρο.

Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστικό και όσοι υποβάλουν δήλωση έως και τις 15 Μαΐου κι έχουν επίσης χρεωστικό εκκαθαριστικό, θα έχουν έκπτωση 4% αν εξοφλήσουν το φόρο (όχι κατ' ανάγκη εφάπαξ) έως τις 31 Ιουλίου.

Στο 3% είναι η έκπτωση για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Μάιου έως 15 Ιουνίου και 2% για τις δηλώσεις από τις 16 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου – πάντα ισχύει η προϋπόθεση της εξόφλησης του φόρου έως τις 31 Ιουλίου.



Αν κάποιος δεν επιλέξει την εφάπαξ πληρωμή, μπορεί να εξοφλήσει σε 8 μηνιαίες δόσεις ( Ιούλιος 2026-Φεβρουάριος 2027) ή και σε 12 μέσω πιστωτικής κάρτας.



Όσον αφορά τους συμψηφισμούς και τις επιστροφές φόρου, ήδη από πέρυσι οι ταχύτητες με τις οποίες λειτουργεί η ΑΑΔΕ είναι πραγματικά πολύ ψηλές. Ήδη σχεδόν 6 στους 10 (58,3%) , 118.110 φορολογούμενοι έχουν πάρει τα χρήματα τους.



Οι επιστροφές φόρου σε φορολογούμενους χωρίς φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας, αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος για άμεση επιστροφή σε εβδομαδιαία βάση. Με αυτόν τον τρόπο έχουν πληρωθεί 117.946 φορολογούμενοι. Στους λογαριασμούς τους πιστώθηκαν 24,8 εκατ. ευρώ.



Για φορολογούμενους χωρίς φορολογική ενημερότητα ή με οφειλές, οι συμψηφισμοί γίνονται κεντρικά σε εβδομαδιαία βάση. Ακόμη όμως δεν έχει γίνει κάποιος.



Όσοι συμψηφισμοί δεν θα μπορούν να διενεργηθούν κεντρικά, διεκπεραιώνονται στον συντομότερο δυνατό χρόνο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς ο φορολογούμενος να χρειάζεται να υποβάλει οποιοδήποτε αίτημα επιστροφής φόρου. Σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτουν προς το παρόν 164 φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν λάβει περί τις 82.000 ευρώ.



Σύμφωνα με την πρακτική της ΑΑΔΕ, οι οφειλές από τον φόρο εισοδήματος θα συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με δικαιώματα επιστροφής, που υπάρχουν ή θα γεννηθούν μέχρι τις 31 Ιουλίου, ώστε σε περίπτωση εξόφλησης του φόρου εισοδήματος μέσω του συμψηφισμού, να μην χάνεται για το φορολογούμενο το δικαίωμα της έκπτωσης φόρου.

Πηγή: skai.gr

