Fuel Pass: «Ανοίγει» σήμερα η πλατφόρμα – Πώς εξασφαλίζετε έως 120 ευρώ

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Ανοίγει» σήμερα η ειδική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το περιβόητο fuel pass 2026 και όποιος σπεύσει να το αιτηθεί τώρα θα πάρει το ποσό που του αναλογεί μέσα σε 48 ώρες.

Το ύψος της επιδότησης εξαρτάται από τον τρόπο πληρωμής τον οποίο θα επιλέξει ο δικαιούχος, αλλά και τον τόπο διαμονής του. Τα 60€ που είναι και το μεγαλύτερο ποσό θα τα λάβουν εκείνοι που θα αιτηθούν να εισπράξουν την ενίσχυση σε άυλη ψηφιακή κάρτα και ταυτόχρονα μένουν σε νησιώτικες περιοχές.

Κάποια νοικοκυριά βέβαια θα λάβουν τα διπλάσια ποσά, δηλαδή ως και 120 ευρώ, στην περίπτωση που τόσο ο σύζυγος όσο και η σύζυγος έχουν από ένα αυτοκίνητο στο όνομά τους και φυσικά το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα όρια τα οποία έχουν τεθεί.

Πώς θα κάνετε την αίτηση για το fuel pass

Όπως και να έχει από σήμερα η πλατφόρμα https://vouchers.gov.gr/ είναι ενεργή με τους δικαιούχους να έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις μέχρι και 30 Απριλίου.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Α) Μπαίνοντας στην εφαρμογή, ο αιτών πιστοποιεί, συμπληρώνει ή επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του: διεύθυνση email, αριθμό κινητού τηλεφώνου και αριθμό προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού.

Β) Στη συνέχεια επιλέγει έναν από τους δύο τρόπους λήψης της ενίσχυσης:

1. Ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό – με υψηλότερο ποσό ενίσχυσης

2. Πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του (με 5 ή 10 ευρώ λιγότερα).

Γ) Ακολουθεί ο έλεγχος των στοιχείων. Το σύστημα διαλειτουργεί αυτόματα με το Φορολογικό Μητρώο και το Μητρώο Αυτοκινήτων της ΑΑΔΕ, ελέγχοντας το εισόδημα, την ιδιοκτησία του οχήματος, την ασφάλιση και την πληρωμή τελών κυκλοφορίας.

Δ) Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, τα στοιχεία του δικαιούχου διαβιβάζονται στο πιστωτικό ίδρυμα για την έκδοση κάρτας ή την πίστωση στον λογαριασμό.

Μέσα σε 48 ώρες από την στιγμή που κάποιος θα κάνει αίτηση θα λάβει την επιδότηση fuel pass που φτάνει -όπως προαναφέρθηκε- τα 60 ευρώ για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

Όσοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους σήμερα Μ. Δευτέρα και αύριο Μ. Τρίτη θα έχουν στα χέρια τους τα χρήματα της ενίσχυσης πριν το Πάσχα.

Όσοι κάνουν την αίτηση την Μ. Τετάρτη 8 του μήνα και μετά θα πληρωθούν την Τρίτη που ακολουθεί το Πάσχα, λόγω της τραπεζικής αργίας τη Μεγάλη Παρασκευή και τη Δευτέρα του Πάσχα.

Ποια είναι τα ποσά της ενίσχυσης

Η ενίσχυση θα δοθεί με τη μορφή ψηφιακής κάρτας ή με απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα την περιοχή και τον τρόπο καταβολής:

• 50 ευρώ για όσους επιλέξουν ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα

• 60 ευρώ για τη νησιωτική Ελλάδα

• 40 ευρώ με κατάθεση σε IBAN (ηπειρωτική)

• 50 ευρώ με κατάθεση (νησιά)

Με άλλα λόγια, η ψηφιακή κάρτα δίνει μεγαλύτερη ενίσχυση, με τη διαφορά να είναι 10 ευρώ.

Το ποσό (μέσω της ψηφιακής κάρτας) μπορεί να χρησιμοποιηθεί πέρα από την προμήθεια αμόλυβδης, πετρελαίου κίνησης, υγραερίου από πρατήρια καυσίμων και σε μέσα μαζικής μεταφοράς όπως και σε ταξί.

Για τους κατόχους των μοτοσικλετών το ποσό ορίζεται στα 30 ευρώ και 35 ευρώ αντίστοιχα μέσω ψηφιακής κάρτας και 5 ευρώ λιγότερα μέσω λογαριασμού.

Το εισοδηματικό όριο τίθεται στις 25.000 ευρώ για τους άγαμους και στις 35.000 ευρώ για τα ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει περίπου τις 39.000 ευρώ, επίσης με αντίστοιχη προσαύξηση.

Η ενίσχυση θα δοθεί με βασικές προϋποθέσεις το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών, ενώ κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα μέσω της πλατφόρμας του gov.gr. Σε περίπτωση που ένα ζευγάρι πληροί τα κριτήρια με την κοινή φορολογική του δήλωση, δικαιούνται και οι δύο την ενίσχυση σε περίπτωση κατοχής δύο ξεχωριστών οχημάτων.

Κάθε μέλος θα πρέπει να κάνει χωριστή αίτηση και να περιλάβει το δικό του όχημα στην αίτησή του. Το μέλος που κάνει το αίτημα θα πρέπει να έχει την ιδιοκτησία ή τη συνιδιοκτησία του οχήματος.

Πώς εκδίδεται η ψηφιακή άυλη κάρτα

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης του φυσικού προσώπου και εφόσον επαληθευθεί η ιδιότητά του ως δικαιούχου, η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. διαβιβάζει εγκριτική απόφαση στο πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, τηρουμένων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του δικαιούχου, για τον σκοπό της έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και της πίστωσης του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης, και εμβάζει αμελλητί στο πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στον δικαιούχο. Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, δεν δύναται να τροποποιηθεί.

Ακολούθως, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για την ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού, αποστέλλοντας:

α) γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην ειδική εφαρμογή, με ενσωματωμένες οδηγίες και

β) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην ειδική εφαρμογή με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Μετά την είσοδο στον ανωτέρω σύνδεσμο, ο δικαιούχος δημιουργεί προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) και λαμβάνει κωδικό επιβεβαίωσης, με νέο γραπτό μήνυμα (sms), προκειμένου να ενεργοποιήσει την ψηφιακή χρεωστική κάρτα του.

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραμένει ενεργοποιημένη έως την 31η Ιουλίου 2026, μετά την πάροδο της οποίας το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός υποχρεούται άμεσα να την απενεργοποιήσει.

Η χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας πραγματοποιείται μέσω συσκευής, η οποία υποστηρίζει την τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών.

Πηγή: skai.gr

