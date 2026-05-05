Αναβαθμίστε το σπίτι σας με τον λογαριασμό ρεύματος - Πώς θα λειτουργεί το «on bill financing» και γιατί αντιδρά η ΓΣΕΒΕΕ

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Για στρέβλωση της αγοράς και διεύρυνση του χάσματος μεταξύ εχόντων και μη εχόντων και στο κομμάτι της επιβάρυνσης από την κατανάλωση ενέργειας προειδοποιεί η ΓΣΕΒΕΕ. Σε επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, αναφέρει ότι η δυνατότητα των παρόχων ενέργειας (ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου) να συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» ως διαμεσολαβητές στις χρηματοδοτήσεις θα έχει μόνο βλαπτικά αποτελέσματα.



Το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή δίνει τη δυνατότητα στους παρόχους ενέργειας να συνάπτουν συμφωνίες με τους πελάτες τους, σύμφωνα με τις οποίες ο πάροχος θα καλύπτει το κόστος μιας ενεργειακής παρέμβασης και ο πελάτης θα την εξοφλεί σταδιακά μέσω του μηνιαίου λογαριασμού, το λεγόμενο «on bill financing». Η πρακτική αυτή συνδέεται στενά και με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» υπό την έννοια ότι ο πάροχος θα μπορεί να αναλαμβάνει το κόστος της παρέμβασης που δεν καλύπτεται από το πρόγραμμα.



Για αυτή την τελευταία πρόβλεψη, η ΓΣΕΒΕΕ έχει τουλάχιστον 3 ενστάσεις:

Οι πάροχοι πιθανότατα θα αποκλείσουν από τις προσφορές τους (ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» από κοινού με μακροπρόθεσμα συμβόλαια) τα φτωχά νοικοκυριά που ενδέχεται να είχαν στο παρελθόν απλήρωτους λογαριασμούς, δηλαδή αυτά που συνήθως αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο ενεργειακής φτώχειας, λόγω χαμηλού εισοδήματος.

Η διαχείριση των ενισχύσεων από τους παρόχους θα διευκολύνει την κάθετη συγκέντρωση, καθώς θα τους επιτρέψει να εισέλθουν σε μία νέα αγορά (των ενεργειακών αναβαθμίσεων) που θα ενδυναμώσει τη θέση των πιο ισχυρών και θα αποδυναμώσει, σε βαθμό εξόδου από την αγορά, των πιο αδύναμων προμηθευτών ενέργειας.

Η συγκέντρωση από τους πάροχους των προς διάθεση ποσών θα ενισχύσει τη θέση τους έναντι των τεχνικών επαγγελμάτων που θα εξελιχθούν σε υπεργολάβους των παρόχων ή μισθωτούς, μειώνοντας τον βαθμό τεχνικής ελευθερίας και επαγγελματικής αυτονομίας που μέχρι σήμερα υπάρχει και λειτουργεί σε όφελος του καταναλωτή και της αγοράς.

Στον αντίποδα, για τους θιασώτες του, το «on bill financing» έρχεται να στηρίξει και να συμπληρώσει τα προγράμματα «Εξοικονομώ» τα οποία καρκινοβατούν με δικαιούχους του «Εξοικονομώ» 2021 να μην έχουν πληρωθεί ακόμη και αυτοί που πληρώθηκαν υπέστησαν την ταλαιπωρία της γραφειοκρατίας.

Τα χαρακτηριστικά του «on bill financing»

Σύμφωνα λοιπόν με το νέο πλαίσιο που έχει επεξεργαστεί η Ενιαία Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ο χρήστης του «on bill financing» δεν πληρώνει τίποτε προκαταβολικά, ιδανικό δηλαδή για όσους δεν έχουν ρευστότητα.

Ο μηνιαίος λογαριασμός που εκδίδεται χωρίζεται σε 2 μέρη. Το ένα που αφορά το κόστος της κατανάλωσης ενέργειας και των λοιπών χρεώσεων και το δεύτερο που αφορά την αποπληρωμή της εκάστοτε ενεργειακής παρέμβασης. Έτσι αποφεύγεται η σύγχυση.

Προβλέπεται προστασία από την διακοπή ρεύματος. Η μη πληρωμή της δόσης για την ενεργειακή αναβάθμιση ΔΕΝ οδηγεί σε …κλείσιμο του διακόπτη εφόσον βέβαια πληρώνεται κανονικά το τμήμα του λογαριασμού που αφορά την κατανάλωση ενέργειας. Μάλιστα στις περιπτώσεις μερικής εξόφλησης του λογαριασμού, η προτεραιότητα δίνεται στην εξόφληση των χρεώσεων ενέργειας και μετά οι οφειλή για τις εργασίες εξοικονόμησης

Δεν εμποδίζεται η αλλαγή παρόχου. Ο πελάτης μπορεί να αλλάξει πάροχο και θα συνεχίσει την αποπληρωμή της ενεργειακής αναβάθμισης στους λογαριασμούς της νέας του εταιρείας παροχής ενέργειας η οποία αποδίδει τα ποσά στην προηγούμενη εταιρεία που ανέλαβε την χρηματοδότηση της επένδυσης.

Η υπηρεσία είναι συνδεδεμένη με το ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να γίνει χρήση της από ενοικιαστή αν όμως ο ενοικιαστής αποχωρήσει από το σπίτι πριν την αποπληρωμή της οφειλής για την ενεργειακή παρέμβαση, τη συνέχιση της αποπληρωμής αναλαμβάνει ο νέος μισθωτής. Το ίδιο ισχύει και για στις αγοραπωλησίες ακινήτων.

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας αναμένεται να γίνει σταδιακά τις επόμενες ημέρες.

