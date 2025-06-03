Την πορεία υλοποίησης των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), τα οποία -στο πρώτο πεντάμηνο του 2025- ξεπέρασαν τα 1,74 δισ. ευρώ, είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και η Διοίκηση της EAT, στο πλαίσιο Συνέντευξης Τύπου με αφορμή την έναρξη λειτουργίας της HDB Academy – μιας νέας, σύγχρονης, ψηφιακής πλατφόρμας γνώσης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Όπως τόνισαν η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΑΤ Ισμήνη Παπακυρίλλου και ο Πρόεδρος της ΕΑΤ Γιώργος Ζαββός, σύμφωνα με στοιχεία του Μαΐου 2025, έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί:

833 εκατ. ευρώ προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις

907 εκατ. ευρώ προς ιδιώτες μέσω των προγραμμάτων «Σπίτι Μου ΙΙ» και «Αναβαθμίζω το Σπίτι Μου»

Η ΕΑΤ, μέσα από τα 10 διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία της –όπως το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, το Ταμείο Μικροπιστώσεων, το Ταμείο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, τα Ταμεία Εγγυοδοσίας και το DELFI– διαθέτει συνολικά 4 δισ. ευρώ για ευνοϊκή χρηματοδότηση των ΜμΕ.

Μέχρι σήμερα, η ΕΑΤ έχει χρηματοδοτήσει 71.729 δάνεια ύψους 13,1 δισ. ευρώ προς 53.500 επιχειρήσεις και 18.200 ιδιώτες, ενώ το 73,4% των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων απασχολεί έως 10 εργαζόμενους.

Η HDB Academy

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου έγινε εκτενής αναφορά και στα 8 μη χρηματοδοτικά εργαλεία της Τράπεζας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στα οποία πλέον εντάσσεται και η HDB Academy.

Η HDB Academy είναι μια δωρεάν ψηφιακή πλατφόρμα, σχεδιασμένη για να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους. Προσφέρει:

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, τη χρηματοοικονομική διαχείριση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τα θέματα ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση), και την εξωστρέφεια.

Πρακτικά εργαλεία, χρήσιμους οδηγούς και έτοιμα πρότυπα, λειτουργώντας ως ένα εύχρηστο σημείο αναφοράς για τον επιχειρηματία που επιδιώκει να εξελιχθεί.

Διαγνωστικά εργαλεία, webinars και ευρετήριο επιχειρηματικών όρων, ενισχύοντας τις δυνατότητες λήψης αποφάσεων και την ανταγωνιστικότητα.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης τόνισε:«Η έναρξη λειτουργίας της HDB Academy, αυτής της δωρεάν ψηφιακής πλατφόρμας ενημέρωσης και εκπαίδευσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Κυβέρνησης και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας της εξωστρέφειας και της καινοτομίας του ελληνικού επιχειρείν, για τη διεύρυνση της περιμέτρου πρόσβασης των ΜμΕ στα τραπεζικά ιδρύματα. Το χρήσιμο αυτό εργαλείο έρχεται να προστεθεί στις δράσεις της ΕΑΤ ύψους 17,6 δισ. ευρώ προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας, που συνεισφέρουν στην δημιουργία 300.000 θέσεων εργασίας, με το 73,4% των δανειοδοτημένων επιχειρήσεων να απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους. Με σχέδιο και αποφασιστικότητα επιταχύνουμε τις μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις με κεντρικό στόχο την αύξηση της δυναμικής και της προστιθέμενης αξίας της οικονομίας, την αύξηση του μερίσματος στην κοινωνία, τελικά την αύξηση της απασχόλησης και των εισοδημάτων για όλους τους συμπολίτες μας».

Ο Πρόεδρος της ΕΑΤ, κ. Γιώργος Ζαββός, ανέφερε: «Η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων περνά μέσα από την πρόσβαση στη γνώση και την καλλιέργεια μιας σύγχρονης επιχειρηματικής κουλτούρας. Με την HDB Academy, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για να προσφέρει στους Έλληνες επιχειρηματίες όχι μόνο χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να προοδεύσουν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η επένδυση στην εκπαίδευση και την πληροφόρηση είναι θεμέλιο βιώσιμης ανάπτυξης, και αυτόν τον στόχο υπηρετεί η νέα μας πλατφόρμα.»

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΑΤ, κα Ισμήνη Παπακυρίλλου, δήλωσε: «Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, επενδύουμε στην ελληνική επιχειρηματικότητα και στους ανθρώπους πίσω από αυτήν – στις δεξιότητές τους, στις ιδέες τους, στο όραμά τους για εξέλιξη. Με τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα HDB Academy, δημιουργούμε ένα δίαυλο μετάδοσης ουσιαστικής τεχνογνωσίας, σχεδιασμένο σε απόλυτη σύνδεση με τα χρηματοδοτικά εγαλεία που υλοποιούμε και αναπτύσσουμε. Στόχος μας είναι ένα σύγχρονο, ανοιχτό και δωρεάν περιβάλλον μάθησης, προσβάσιμο σε κάθε επιχειρηματία, επαγγελματία ή νέο που αναζητά πρακτικά εργαλεία για να κάνει το επόμενο βήμα. Το HDB Academy είναι μια δυναμική κοινότητα γνώσης και ενδυνάμωσης προς ένα πιο ανθεκτικό και καινοτόμο επιχειρηματικό μέλλον για την ελληνική κοινωνία».

