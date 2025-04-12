Ο Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε συζήτηση με τίτλο «Ευρωπαϊκές πολιτικές συνοχής μετά το 2027» που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του 10ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς 9 με 12 Απριλίου υπογράμμισε ότι «Μάθαμε από την κρίση, είχαμε τρία μνημόνια, γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε ούτε σεντ από τους ευρωπαϊκούς πόρους που είναι σημαντικοί για το σχέδιο δημοσίων επενδύσεών μας».

Ο Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας για τον ορισμό της πολιτικής συνοχής σημείωσε: «Τι είναι μια πολιτική συνοχής; Ζούμε στην Ευρώπη, μας αρέσει που ζούμε στην Ευρώπη, μια ευρωπαϊκή χώρα με φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση και έναν ευρωπαϊστή Πρωθυπουργό. Μια από τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ενιαία αγορά. Και δεν μπορούμε να έχουμε ενιαία αγορά χωρίς να έχουμε ένα εργαλείο που να απαλείφει τις περιφερειακές αποκλίσεις. Αυτό το εργαλείο λέγεται πολιτική συνοχής».

Ο Νίκος Παπαθανάσης αναφέρθηκε ακόμα στην απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων από την Ελλάδα, λέγοντας πως η χώρα βρίσκεται μέσα στις πρώτες στην απορρόφηση των πόρων του ταμείου Ανάκαμψης. «Ποια είναι η κουβέντα τώρα; Όταν σχεδιάζεις ένα πρόγραμμα, οι ανάγκες της χώρας αλλάζουν. Έχουμε σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και η στέγαση είναι σοβαρό ζήτημα. Έχουμε χιλιάδες νησιά. Έχουμε ανάγκες που πρέπει να μπουν στην αναθεώρηση. Για το επόμενο πρόγραμμα πρέπει να δουλέψουμε για να διατηρήσουμε την πολιτική συνοχής με την ευελιξία που χρειάζεται. Έχουμε διαφορετικές ανάγκες από τη Λιθουανία. Είναι μια αρχή που πρέπει να ακολουθήσουμε. Αναθεώρηση, ευελιξία και ένας προγραμματισμός που παίρνει υπόψιν τις ανάγκες της χώρας. Χρειάζεται το γενικό πλαίσιο αλλά κάθε χώρα πρέπει να διαλέγει ποιες είναι οι ανάγκες της».

«Είμαστε Ευρωπαίοι και μας αρέσει ο τόπος μας», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός και συμπλήρωσε: «Η Ευρώπη στο τέλος δείχνει την αλληλεγγύη της. Αυτό έγινε με την πανδημία, πήρε λίγο χρόνο αλλά στο τέλος είχαμε το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα πρέπει να δούμε ενεργά την αλλαγή. Δεν ζούμε στον προηγούμενο αιώνα. Έχουμε ταμείο που αντιμετωπίζει την κλιματική κρίση. Πρέπει να δούμε πράγματα να συμβαίνουν πιο γρήγορα. Η Ευρώπη έχει αφυπνιστεί μετά την ρωσική εισβολή και τους δασμούς του Τραμπ. Πλέον πιστεύω ότι θα παίρνει αποφάσεις με διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι στο παρελθόν», υπογράμμισε ο Αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

