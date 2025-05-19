Του Βαγγέλη Δουράκη

Την «ανορθογραφία» που απέκλειε από το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ όσους λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη και είναι ηλικίας κάτω των 65 ετών θα διορθώσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση. Βάσει των σχετικών ανακοινώσεων όλοι οι δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων (ΟΠΕΚΑ, e-ΕΦΚΑ) τον ερχόμενο Νοέμβριο θα δουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό τη νέα μόνιμου χαρακτήρα οικονομική ενίσχυση. Δεν θα την πάρουν όμως οι δικαιούχοι αναπηρικής σύνταξης αν είναι κάτω των 65 ετών.



Έτσι, στη ρύθμιση που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες για την χορήγηση του επιδόματος των 250 ευρώ, θα συμπεριληφθεί πρόβλεψη βάσει της οποίας θα εξαιρούνται του ηλικιακού ορίου των 65 ετών οι συνταξιούχοι με αναπηρικές, ηλικιακό όριο όμως που θα συνεχίσει να ισχύει για όλους τους υπόλοιπους συνταξιούχους.

Τι θα ισχύσει για τα ΑμεΑ – Πώς θα γίνει η καταβολή των 250€

Για τους δικαιούχους των αναπηρικών συντάξεων θα διατηρηθεί ωστόσο το εισοδηματικό κριτήριο, όπως ισχύει και για τους υπόλοιπους, εντούτοις η εκτίμηση στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία όσων λαμβάνουν αναπηρικές συντάξεις βρίσκονται κάτω από αυτά.

Με την παρέμβαση για την εξαίρεση από το ηλικιακό όριο, όλα τα Άτομα με Αναπηρία, είτε είναι δικαιούχοι σύνταξης, είτε δικαιούχοι επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ ή τον e-ΕΦΚΑ θα πάρουν τον Νοέμβριο τα 250 ευρώ, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Για να λάβουν το ποσό των 250 ευρώ οι συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να υποβάλλουν κάποια αίτηση. Θα καταβληθούν απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Υπενθυμίζεται πως, βάσει των σχετικών ανακοινώσεων, θεσπίζεται σε μόνιμη βάση ετήσια οικονομική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ καθαρά για συνταξιούχους, δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Η οικονομική ενίσχυση θα καταβάλλεται έως 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2025.

Δικαιούχοι είναι:

Συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους και περιουσία έως 200.000 ευρώ και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 26.000 ευρώ για έγγαμους/μέρη συμφώνου συμβίωσης και περιουσία έως 300.000 ευρώ. Η ενίσχυση θα δοθεί σε όλους τους συνταξιούχους που καλύπτονται από τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ασχέτως αν έχουν προσωπική διαφορά ή όχι.

Ανασφάλιστοι υπερήλικες Δικαιούχοι των επιδομάτων αναπηρίας που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ και τον e-ΕΦΚΑ.

Τελευταίες «πινελιές» και για την «επιστροφή ενοικίου»

Με ρύθμιση που ετοιμάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα καθοριστούν όλες οι λεπτομέρειες και για την λεγόμενη «επιστροφή ενοικίου»: Με βάση τις δηλώσεις που γίνονται αυτή την περίοδο για το φορολογικό έτος 2024, το 1/12 του ετήσιου δηλωθέντος ενοικίου – τόσο για την κύρια κατοικία, όσο και για τη φοιτητική κατοικία - θα επιστραφεί στα τέλη Νοεμβρίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Το μέγιστο ποσό επιστροφής για την κύρια κατοικία ανέρχεται σε 800 ευρώ επαυξανόμενο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του ενοικιαστή. Το μέγιστο ποσό επιστροφής για τη φοιτητική κατοικία ανέρχεται σε 800 ευρώ

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα και αντιστοιχούν σε αυτά που έχουν οριστεί για το πρόγραμμα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ:

Για τον άγαμο ορίζεται μέγιστο όριο εισοδήματος 20.000 ευρώ.

Για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης ορίζεται μέγιστο όριο οικογενειακού εισοδήματος 28.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες ορίζεται μέγιστο όριο οικογενειακού εισοδήματος 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Αναφορικά με τα περιουσιακά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου για κύρια κατοικία ορίζεται ότι το σύνολο της αξίας της οικογενειακής περιουσίας, όπως προσδιορίζεται κατά τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό προσαυξανόμενο κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Για την επιστροφή ενοικίου για φοιτητική κατοικία δεν ορίζεται περιουσιακό όριο.

Η προσπάθεια του αρμόδιου Υπουργείου είναι και εδώ η καταβολή να γίνει με «αυτόματο» τρόπο, όπως θα συμβεί με τους συνταξιούχους δικαιούχους των 250 ευρώ, εντούτοις δεν αποκλείεται τελικά να ενεργοποιηθεί σχετική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων.



