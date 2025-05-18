Μια πρωτεύουσα που μπορεί να προσφέρει γεύσεις υψηλής γαστρονομίας και διαμονή σε resorts πέντε αστέρων αλλά και μετάβαση στην παραλία με τραμ για μπάνιο στη θάλασσα και βεβαίως ηλιοβασίλεμα πάνω από βραχώδεις ακτές, – όλα μέσα σε μισή ώρα από το κέντρο.

Εικόνες από τη νέα ταυτότητα της Αθήνας, όπως διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια μέσα από τις παρεμβάσεις, τις επενδύσεις και την ανάδειξη της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Μια τεράστια παράκτια ζώνη, που εκτείνεται από τον Πειραιά έως το Σούνιο, αποτελεί τη λεγόμενη Αθηναϊκή Ριβιέρα. Κάθε περιοχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, ωστόσο «ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι –αναμφισβήτητα– η “κορωνίδα” της», όπως λέει ο ίδιος ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, «με 28 χιλιόμετρα ακτογραμμής και φυσικό ανάγλυφο που περιλαμβάνει ακρωτήρια, κόλπους, βλάστηση και προστατευόμενα τοπία, ο δήμος έχει επενδύσει συστηματικά τα τελευταία χρόνια σε ένα μοντέλο τουρισμού υψηλών προδιαγραφών, ενταγμένου στο περιβάλλον και με πρόβλεψη για ανοιχτή πρόσβαση στους κατοίκους».Όπως επισημαίνει ο κ. Κωνσταντέλλος, μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καταγράφονται αυτή τη στιγμή οι περισσότερες εν εξελίξει επενδύσεις σε τουριστικές και λουτρικές υποδομές στην ευρύτερη παραλιακή ζώνη.

Από τη Β’ Πλαζ Βούλας, που θα παραδοθεί στο κοινό πλήρως ανανεωμένη το καλοκαίρι του 2026, μέχρι τη μεγάλη επένδυση στο Yabanaki της Βάρκιζας, όλα δείχνουν ότι η περιοχή μετασχηματίζεται με σταθερό βηματισμό – και με όραμα.«Ο δήμος δεν διαθέτει εμπορική ζώνη. Αντιθέτως, βασίζεται στην ξενοδοχειακή φιλοξενία υψηλών κατηγοριών (4, 5 και άνω των 5 αστέρων) και στην εστίαση που προσαρμόζεται στον χαρακτήρα της περιοχής, χωρίς να τον αλλοιώνει. Γίνονται επενδύσεις που αποτελούν ενδείξεις μιας ξεκάθαρης στρατηγικής, όπως το 91Athens Riviera (στο πρώην κάμπινγκ της Βούλας) που περιλαμβάνει πολυτελές glamping και τη δημιουργία ενός θερινού κινηματογράφου υψηλής τεχνολογίας που είναι σε εξέλιξη. Επίσης, έχει δρομολογηθεί η ανακατασκευή της Β’ Πλαζ Βούλας που παρέμενε ανενεργή από το 2002 και πλέον μισθώθηκε από επιχειρηματικό σχήμα για αναβάθμιση 90 στρεμμάτων, αναζωογόνηση βυθού, δημιουργία τριών εστιατορίων και υποδομών υψηλών προδιαγραφών κλειστού τύπου», σημειώνει.Αντίστοιχα, όπως επισημαίνει ο δήμαρχος, «ο Αστέρας Βουλιαγμένης συνεχίζει να εξελίσσεται σε μια πρότυπη μονάδα φιλοξενίας, με περιβαλλοντική μαρίνα-πρότυπο και νέα ανάπλαση των εξωτερικών χώρων. Παράλληλα, στη Βάρκιζα, έχει δρομολογηθεί επένδυση 20 εκατομμυρίων ευρώ στο Yabanaki, η οποία βρίσκεται στη φάση της αδειοδότησης και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026-2027», προσθέτει.

Στην ίδια περιοχή, σύμφωνα με τον δήμαρχο, σε προχωρημένο στάδιο είναι και η ανάπλαση του αλιευτικού καταφυγίου, μια επένδυση 2 εκατομμυρίων ευρώ, που εντάσσεται σε μια συνολικότερη προσπάθεια αναβάθμισης των θαλάσσιων υποδομών.Ιδιαίτερη μνεία γίνεται από τον δήμαρχο και στη σχέση του δήμου με τους κατοίκους: «σε όλες τις οργανωμένες πλαζ οι δημότες είτε έχουν δωρεάν είσοδο είτε μεγάλες εκπτώσεις στις υπηρεσίες. Ειδικά στη πλαζ της Βουλιαγμένης, οι δημότες απολαμβάνουν δωρεάν χρήση ξαπλώστρας και ομπρέλας ενώ έχουν έκπτωση 50% στο αντίτιμο της εισόδου. Στη λίμνη Βουλιαγμένης επίσης έχουν έκπτωση 50%. Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι υπάρχουν 10 ελεύθερες παραλίες, εξοπλισμένες με ναυαγοσώστες, τουαλέτες, αποδυτήρια και καθαρές αμμουδιές. Όπως τονίζει ο ίδιος, «φροντίζουμε το σύνολο του παραλιακού μετώπου – για όλους».Στο επίκεντρο των επόμενων ετών βρίσκεται ο σχεδιασμός για μια παραθαλάσσια πόλη που θα συνδυάζει το luxury και το super luxury, χωρίς να αποκλείει τους κατοίκους. Το μεγάλο στοίχημα είναι να υπάρξει ισορροπία: ανοιχτή πρόσβαση και παροχές για τους δημότες από τη μία, τουρισμός υψηλής ποιότητας από την άλλη.Η περιοχή συμμετέχει επίσης στο ενιαίο έργο ποδηλατόδρομου που ξεκινά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και καταλήγει στη Βούλα, ενώ στο εσωτερικό του δήμου εφαρμόζονται συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης για την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής πίεσης τους θερινούς μήνες.«Η εικόνα του δήμου μας έχει αλλάξει μέσα σε επτά χρόνια. Επενδύσαμε στις υποδομές, στην αισθητική, στη βιωσιμότητα. Το παραλιακό μέτωπο είναι το “μπαλκόνι” μας, και θέλουμε να το αναδείξουμε όπως του αξίζει», λέει ο κ.Κωνσταντέλλος.

Το μεγάλο στοίχημα, όπως το θέτει και ο δήμαρχος, είναι η ισορροπία: ένα τουριστικό προϊόν υψηλών απαιτήσεων που δεν αποκλείει τους κατοίκους, αλλά τους εντάσσει σε μια συνολική αναβάθμιση ποιότητας ζωής.

Η τουριστική ταυτότητα της Ριβιέρας δεν περιορίζεται μόνο στον συγκεκριμένο δήμο. Η Γλυφάδα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα για ελεύθερο μπάνιο μέσα στον αστικό ιστό, με εξοπλισμένες ακτές, εστιατόρια και beach bar, καθώς και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, που εξυπηρετούν τουρίστες και επισκέπτες city break. Η προσβασιμότητα με το τραμ, το κέντρο εστίασης, οι πεζόδρομοι και η εμπορική δραστηριότητα συμπληρώνουν την εικόνα μιας ζώνης που λειτουργεί όχι μόνο ως παραθαλάσσιος προορισμός, αλλά και ως καθημερινό κομμάτι της μητροπολιτικής εμπειρίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπου δύο χρόνια αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ένα ακόμη πολύ σημαντικό έργο που θα δώσει προστιθέμενη αξία στην περιοχή. «Πρόκειται για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και την ανάπλαση όλης της χερσαίας ζώνης της μαρίνας Αλίμου, με δημιουργία και χώρων αναψυχής, πρασίνου και νέων υποδομών για τα σκάφη και τους τουρίστες. Είναι ένα πρότζεκτ που το συνολικό του κόστος αγγίζει τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε τη μεγαλύτερη μαρίνα στην Ελλάδα και στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και ελπίζουμε μετά από αυτήν την ανάπλαση να είναι και η ομορφότερη», δήλωσε ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης και τόνισε ότι «η μαρίνα Αλίμου θα γίνει πόλος έλξης για τους επισκέπτες αλλά κυρίως θα αναβαθμίσει την καθημερινότητα τον πολιτών, με διαδρομές για καθημερινό περίπατο και ποδηλατόδρομο και πολιτιστικές δράσεις. Υπάρχει ακόμη, η δυνατότητα για τη δημιουργία ενός μπουτίκ ξενοδοχείου».

Και φυσικά, το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, το Ελληνικό (The Ellinikon), θα ενισχύσει καταλυτικά τη νέα ταυτότητα της Ριβιέρας τα επόμενα χρόνια. Με την ανάπλαση να εξελίσσεται σε πλήρη ρυθμό, η περιοχή αποκτά μεταξύ άλλων: Ένα οικολογικό παραλιακό πάρκο, μαρίνα super yachts, πολυτελή ξενοδοχεία, κατοικίες υψηλών προδιαγραφών και εμπορικούς χώρους. Ήδη, το πρώτο πολυτελές συγκρότημα κατοικιών (“The Riviera Tower”) υψώνεται στην παραλία του Αγίου Κοσμά και προγραμματίζεται να παραδοθεί εντός του 2026.Η εικόνα αλλάζει, η τουριστική αξία ανεβαίνει και η Αθηναϊκή Ριβιέρα δεν είναι πια απλώς μια υπόσχεση – είναι ένα έργο σε εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

