Τρελή πρόβλεψη της BlackRock: Το Bitcoin θα μπορούσε να φτάσει τα $700.000

Κατά τη διάρκεια συζήτησης με δημοσιογράφο του Bloomberg στο πλαίσιο του Νταβός, ο διευθύνων σύμβουλος της BlackRock Λάρι Φινκ ανέφερε ότι η τιμή του Bitcoin, του κορυφαίου κρυπτονομίσματος με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, θα μπορούσε ενδεχομένως να φτάσει μέχρι το επίπεδο των 700.000 δολαρίων.

Αυτό θα μπορούσε να συμβεί εάν το κρυπτονόμισμα αποκτούσε πολύ ευρύτερη θεσμική υιοθέτηση, ανέφερε.

Ο Φινκ αποκάλυψε ότι είχε πρόσφατα μια συζήτηση με ένα κρατικό επενδυτικό ταμείο σχετικά με μια πιθανή επένδυση στο Bitcoin.

«Αν όλοι υιοθετούσαν αυτή τη συζήτηση, η τιμή θα ήταν στα 500.000, 600.000, 700.000 δολάρια ανά Bitcoin... Παρεμπιπτόντως, δεν το προωθώ», δήλωσε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της BlackRock έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι το Bitcoin θα μπορούσε δυνητικά να χρησιμεύσει ως εναλλακτική λύση στον χρυσό.

Πιο πρόσφατα, εκτίμησε ότι το κρυπτονόμισμα θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως αντιστάθμισμα κατά της υποτίμησης του νομίσματος ή της πολιτικής αστάθειας. «Πιστεύω πολύ στην αξιοποίησή του ως μέσο», έχει δηλώσει.

