Στην αναβάθμιση των αξιολογήσεων τριών συστημικών τραπεζών, της Εθνικής Τράπεζας, της Eurobank και της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και της Aegean Baltic Bank προχώρησε την Παρασκευή η S&P Global Ratings. Παράλληλα, ο οίκος επιβεβαίωσε την αξιολόγηση της Alpha Bank.

Όπως εξηγεί ο οίκος, η αναβάθμιση των τριών συστημικών τραπεζών και της Aegean Baltic στηρίζεται στο ισχυρότερο θεσμικό περιβάλλον στην Ελλάδα και τη βελτιωμένη κεφαλαιακή ποιότητα του κλάδου.

Πιο συγκεκριμένα, η S&P Global σημειώνει ότι η βελτιωμένη ικανότητα των ρυθμιστικών αρχών να δρουν προληπτικά έναντι των προκλήσεων του ελληνικού τραπεζικού συστήματος έχει μειώσει τα ρίσκα στον τραπεζικό τομέα. Ο οίκος κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις πρωτοβουλίες της Τράπεζας της Ελλάδος για την επιτάχυνση της εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος και κυρίως στο πρόγραμμα Ηρακλής.

Παράλληλα, εστιάζει στη μείωση των ρίσκων που έχουν επιφέρει η ενοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και η εφαρμογή μακροπροληπτικών μέτρων.

Η S&P θεωρεί ότι το θεσμικό πλαίσιο του ελληνικού τραπεζικού κλάδου ευθυγραμμίζεται πλέον με εκείνα των περισσότερων χωρών της Ευρωζώνης. Προσθέτει δε ότι σε συνδυασμό με τις καλές λειτουργικές επιδόσεις, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες της Ελλάδας επιδιώκουν επίσης την επιτάχυνση της απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου (DTC), εξέλιξη που θα βελτιώσει την ποιότητα των κεφαλαίων τους.

Η S&P εκτιμά ότι οι συστημικές τράπεζες έκλεισαν το 2024 με τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά τους (NPEs) μεταξύ του 2,5% και του 4%, με την απόδοση ιδίων κεφαλαίων στο 13,5%.

Στο πλαίσιο αυτό, ο οίκος προχώρησε στη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank σε BBB-/A-3 από BB+/B, με σταθερό outlook και για τις δύο τράπεζες.

Επίσης, αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Τράπεζας Πειραιώς σε BB+ από BB και επιβεβαίωσε τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση της τράπεζας σε Β, επίσης με σταθερό outlook.

Όσον αφορά την Alpha Bank, επιβεβαιώνεται τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση της τράπεζας σε BB+/B, με σταθερό outlook επίσης.

Τέλος, ο οίκος προχώρησε στην αναβάθμιση της μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Aegean Baltic Bank σε BB από BB- και στην επιβεβαίωση της βραχυπρόθεσμης αξιολόγησής της σε Β, με σταθερό outlook.



