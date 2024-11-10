Αμοιβαία κεφάλαια: Στα υψηλότερα επίπεδα 15ετιας οι εισροές κεφαλαίων

Αυξάνονται οι εισροές στα αμοιβαία κεφάλαια με αποτέλεσμα το ενεργητικό τους να έχει ξεπεράσει και τα 21 δισ. ευρώ (στοιχεία 6ης Νοεμβρίου 2024) και διαμορφώνεται στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2008, σε υψηλά 15 και πλέον ετών. Διαμορφώνεται, συγκεκριμένα, στα 21,071 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 5,284 δισ. ευρώ , ή κατά 33,47%, από τις αρχές του 2024 , ενώ από τον Απρίλιο του 2020 οι εισροές κεφαλαίων στα αμοιβαίας κεφάλαια προσεγγίζουν τα 13 δισ. ευρώ.

Με αυξημένα ενεργητικά, εισροές κεφαλαίων και θετικές αποδόσεις έκλεισε το 3ο τρίμηνο του 2024 για την ελληνική αγορά θεσμικών διαχειριστών.

Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2024 διαμορφώθηκε στα Euro 36,86 δισ., αυξημένο κατά 7,38% από το προηγούμενο τρίμηνο και 23,78% από το τέλος του 2023.

Η σύνθεση των υπό διαχείριση Κεφαλαίων Θεσμικών Διαχειριστών στα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2024 είχε ως εξής: Το 55,9% αφορά σε επενδύσεις σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), το 27,2% αφορούν στο Asset Management, το 15,0% σε Α.Ε.Ε.Α.Π (Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας) και το 2,0% σε εναλλακτικές επενδύσεις (ΟΕΕ).

Στις 30.09.2024, η συνολική αγορά των Ο.Σ.Ε.Κ.Α.(Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες ) που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε σημαντική αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 6,8 % από το προηγούμενο τρίμηνο και 30,5% από την αρχή του έτους με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε Euro20,61 δισ.

Οι συνολικές ροές κεφαλαίων προς τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. παρέμειναν θετικές και το 3ο τρίμηνο του 2024 στα 820 εκατ. ευρώ.

Οι θετικές ροές ανά κατηγορία κατά το τρίτο τρίμηνο αφορούν κυρίως τους Διεθνείς Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Euro 770 εκ. Για τη ακρίβεια, εισροές κεφαλαίων προσέλκυσαν οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης (Target Maturity Funds) κυρίως από νέους επενδυτές, καθώς μέσω της επένδυσης σε αυτούς δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουν τακτικό εισόδημα επιδιώκοντας ταυτόχρονα την διατήρηση του κεφαλαίου τους.

Η σύνθεση της συνολικής αγοράς ΟΣΕΚΑ ανά κατηγορία, στα τέλη του τρίτου τριμήνου του 2024 είχε ως εξής: Ομολογιακοί 49% , μικτοί 17%, Μετοχικοί 14%, Funds of Funds 11%, Χρηματαγοράς 6% και Σύνθετοι 3%.

Οι αποδόσεις διατήρησαν θετικό πρόσημο σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες.

Οι υψηλότερες αποδόσεις καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:

- Μετοχικά Αμερικής 17,48%

-Μετοχικά Διεθνή 13,86%

-Μετοχικά Αναπτυγμένων Αγορών 13,24%

- Μετοχικά Ελλάδας 12,64%

Στον κλάδο του Asset Management, καταγράφεται αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 5,26% από το προηγούμενο τρίμηνο και 12,24% από την αρχή του έτους σε Euro10.008 εκ., συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών χαρτοφυλακίων Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης υπό διαχείριση στα μέλη της Ε.Θ.Ε.

Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε. και Α.Ε.Ε.Χ.), το οποίο διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε., ανέρχεται σε Euro728εκ., όπου συμπεριλαμβάνονται και Private Equity χαρτοφυλάκια άνω των Euro470 εκ.

Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π.(Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας), συνεχίζεται η θετική πορεία με το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα με 30.06.2024 (τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία), αυξημένο κατά 14,75% στα Euro5.514 εκ. σε σχέση με την 31.12.2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

