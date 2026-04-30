Aμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την Πέμπτη, καθώς επέλεξε να συλλέξει περισσότερα δεδομένα πριν προχωρήσει σε νέα κίνηση.

Το βασικό επιτόκιό της ανέρχεται στο 2%.

Η απόφαση λήφθηκε μετά την ανακοίνωση των προκαταρκτικών στοιχείων την Πέμπτη, τα οποία έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη σημείωσε άνοδο στο 3% τον Απρίλιο, κυρίως λόγω της αύξησης του κόστους της ενέργειας στην περιοχή.

Σε ανακοίνωσή της, η τράπεζα ανέφερε ότι, ενώ η προηγούμενη εκτίμησή της για τις προοπτικές του πληθωρισμού παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη, «οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό και οι καθοδικοί κίνδυνοι για την ανάπτυξη έχουν ενταθεί».

Η ΕΚΤ ανέφερε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο παραμένει προσηλωμένο στη χάραξη νομισματικής πολιτικής που θα διασφαλίσει τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού στο στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Αναγνωρίζοντας ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας, ωθώντας προς τα πάνω τον πληθωρισμό και επηρεάζοντας αρνητικά το οικονομικό κλίμα, η ΕΚΤ σημείωσε ότι «οι επιπτώσεις του πολέμου στον μεσοπρόθεσμο πληθωρισμό και στην οικονομική δραστηριότητα θα εξαρτηθούν από την ένταση και τη διάρκεια του κλονισμού στις τιμές της ενέργειας, καθώς και από την έκταση των έμμεσων και δευτερογενών επιπτώσεών του».

«Όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος και όσο περισσότερο παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας, τόσο ισχυρότερη είναι η πιθανή επίδραση στον γενικό πληθωρισμό και στην οικονομία», τόνισε η τράπεζα.

Ανέφερε ακόμη ότι θα παρακολουθεί στενά την κατάσταση και θα υιοθετήσει μια προσέγγιση που θα βασίζεται στα διαθέσιμα στοιχεία και θα αξιολογείται σε κάθε συνεδρίαση, προκειμένου να καθορίσει τη στάση της νομισματικής πολιτικής. Τόνισε τέλος ότι οι αξιωματούχοι δεν θα δεσμευτούν εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η συνεδρίαση της τράπεζας τον Ιούνιο θα είναι αυτή που θα πρέπει να παρακολουθήσουμε, καθώς ενδέχεται να αποφασιστεί αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης, με αποτέλεσμα το βασικό επιτόκιο να ανέλθει στο 2,25%.

«Οι οικονομικές προοπτικές είναι εξαιρετικά αβέβαιες και θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, από τον βαθμό στον οποίο θα επηρεάσει τις αγορές ενέργειας και άλλων βασικών εμπορευμάτων, καθώς και τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες», δήλωσε η Πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ. «Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η σύγκρουση επηρεάζει αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα, οι έρευνες καταδεικνύουν επιβράδυνση της ανάπτυξης, ενώ οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους για το μέλλον», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια και η Τράπεζα της Αγγλίας

Εν τω μεταξύ νωρίτερα σήμερα, η Τράπεζα της Αγγλίας αποφάσισε επίσης να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, στο 3,75%, όπως αναμενόταν ευρέως από τους οικονομολόγους, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να διχάζει τους αξιωματούχους.

Η κεντρική τράπεζα αναμενόταν ευρέως να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, καθώς περιμένει να δει πώς θα εκδηλωθούν στην οικονομία η κρίση των τιμών της ενέργειας που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν και η ταυτόχρονη αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας ψήφισε με ψήφους 8 προς 1 υπέρ της διατήρησης του επιτοκίου στο 3,75%, με τον γνωστό για τις σκληροπυρηνικές του θέσεις επικεφαλής οικονομολόγο της Τράπεζας της Αγγλίας, Huw Pill, να είναι ο μόνος που διαφώνησε, ψηφίζοντας υπέρ αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης.

Πηγή: skai.gr

