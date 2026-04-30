Αύξηση 4,6% σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανεμπόριο τον Φεβρουάριο

Αύξηση 4,6% σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο της χώρας τον Φεβρουάριο εφέτος, καθώς ο τζίρος μειώθηκε μόνο στις πωλήσεις καυσίμων και στην ένδυση- υπόδηση.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις κινήθηκαν ανοδικά σε: Έπιπλα- Ηλεκτρικά είδη- Οικιακός εξοπλισμό (17,3%), Τρόφιμα- Ποτά- Καπνό (11,4%), Φαρμακευτικά- Καλλυντικά (10,2%), Βιβλία- Χαρτικά- Λοιπά είδη (7,1%), Μεγάλα καταστήματα τροφίμων (5,7%) και Πολυκαταστήματα (2,7%). Αντίθετα, μειώθηκαν σε: Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων (3,1%) και Ένδυση- Υπόδηση (0,5%).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) παρουσίασε αύξηση 4,6% τον Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2026 σημείωσε αύξηση 6,5%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,4% τον Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2026.

Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές) παρουσίασε αύξηση 7,2% τον Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2026 σημείωσε αύξηση 6,2%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,6% τον Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2026.

