Άμεσου αποτυπώματος μέτρα για τη μείωση των τιμών ακινήτων ζητά η ΤτΕ

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Περισσότεροι από 1/3 ενοικιαστές ακινήτων φτάνουν στο τέλος του μήνα να καταβάλλουν πάνω από το 40% του εισοδήματος τους για στέγαση. Το ποσοστό πέφτει σε 1/5 αν πρόκειται για δανειολήπτες στεγαστικού δανείου.



Συνολικά το 28,9% έχει τέτοιου μεγέθους στεγαστική επιβάρυνση με την Ελλάδα φυσικά να πρωτοπορεί στη Ευρώπη στην οποία ο μέσος όρος είναι μόλις στο 8,2%.



Τα στοιχεία αυτά επανέφερε στο προσκήνιο η ετήσια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας κι ενώ η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει το μαμούθ πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω (τέλη Μαίου – αρχές Ιουνίου), το πρόγραμμα της κοινωνικής αντιπαροχής και το πρόγραμμα ανέγερσης 2.300 κατοικιών σε παλιά στρατόπεδα για να απαλύνει το μέγεθος της στεγαστικής κρίσης.

Η Τράπεζα της Ελλάδας πάντως ζητά μέτρα με άμεσο αποτύπωμα.

Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, κι έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και την διευκόλυνση αλλαγής χρήσης κενών επαγγελματικών κτιρίων με σκοπό να μετατραπούν σε σύγχρονες κατοικίες, είναι μεν στη σωστή κατεύθυνση όμως τα αποτελέσματα τους θα αποτυπωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.



Για την Κεντρική Τράπεζα χρειάζονται αμεσότερες λύσεις που προϋποθέτουν μέτρα προς την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών που σχετίζονται με τις μεταβιβάσεις και την ανάπτυξη ακινήτων, την προστασία των μισθωτών αλλά και των ιδιοκτητών εκμισθωτών, όπως και την παροχή κινήτρων για την επανένταξη στην αγορά ανενεργών ακινήτων.



Μάλιστα στην έκθεση της, η ΤτΕ δεν διστάζει να αναφέρει ως παράγοντες αύξησης των τιμών, τα ίδια τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, και μάλιστα εμβληματικά μέτρα. Αναφέρεται χαρακτηριστικά:

Στην αγορά κατοικιών, σύμφωνα με τους δείκτες τιμών διαμερισμάτων που δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, αυξητική τάση συνεχίζει να καταγράφεται στους ετήσιους ρυθμούς μεταβολής των αξιών των διαμερισμάτων, στην οποία συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, η περιορισμένη προσφορά κατοικιών, το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς και το επιχορηγούμενο στεγαστικό πρόγραμμα (“Σπίτι μου ΙΙ”).



Για του λόγου το αληθές τα στοιχεία δείχνουν μεγαλύτερη αύξηση τιμών στα παλαιά διαμερίσματα έναντι των καινούριων, 8,1% έναντι 7,4% αντίστοιχα, και στις πόλεις της επαρχίας (8,8%) έναντι της Αττικής (6,2%).



Παρά τους υψηλούς ρυθμούς αύξησης των τιμών των διαμερισμάτων, το 2025 η δυναμική της αγοράς σε διάφορους τομείς ήταν πιο ήπια γεγονός που σημαίνει ότι ίσως η αγορά να βρίσκεται κοντά στο σημείο εξισορρόπησης.

Πιο συγκεκριμένα, συγκρατημένο ήταν το επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό σύμφωνα με τα στοιχεία των καθαρών εισπράξεων από ξένες άμεσες επενδύσεις για αγοραπωλησίες ακινήτων, καθώς και στο πρόγραμμα Golden Visa.

Επιπλέον:

Η Οικοδομική δραστηριότητα μειώθηκε

Το κόστος κατασκευής συνέχισε να αυξάνεται αν και ηπιότερα

Η χορήγηση στεγαστικών δανείων αυξήθηκε σχεδόν 50% αν και το ποσοστό είναι παραπλανητικό καθώς οι αριθμοί ήταν και συνεχίζουν να βρίσκονται στα τάρταρα.

Οι επιχειρηματικές προσδοκίες για την κατασκευή κατοικιών συνεχίζουν να παραμένουν θετικές σύμφωνα με τον δείκτη του ΙΟΒΕ.



Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή προσθέτοντας νέες αβεβαιότητες που ενδεχομένως εκτιμά η ΤτΕ να επηρεάσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον και τις εξελίξεις στην αγορά ακινήτων. Το αποτύπωμα της παγκόσμιας αναταραχής στο κόστος κατασκευής, τη ζήτηση και την επενδυτική δραστηριότητα της ελληνικής αγοράς ακινήτων θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την κλιμάκωση των γεγονότων.



Παρ’ όλα αυτά – και με την προϋπόθεση ότι οι διεθνείς συνθήκες θα σταθεροποιηθούν – οι προοπτικές για την αγορά ακινήτων επομένως και τις τιμές παραμένουν θετικές αν και με ηπιότερους ρυθμούς.



Πηγή: skai.gr

