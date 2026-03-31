Νέα παράταση για τα ηλεκτρονικά ενοίκια - Τι έφταιξε και το μέτρο μετατέθηκε για την 1η Οκτωβρίου

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Τα όμορφα φιλόδοξα σχέδια ….όμορφα καίγονται!



Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε νέα παράταση της έναρξης ισχύος του μέτρου για την αποκλειστική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών, μετά από αυτή που είχε δώσει στα τέλη Δεκεμβρίου και όριζε ότι το μέτρο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την πρωταπριλιά και όχι από την πρωτοχρονιά.

Στο Υπουργείο Οικονομικών το ήξεραν εδώ και καιρό ότι ούτε το ορόσημο της 1ης Απριλίου ήταν εφικτό να πιαστεί, παρ’ όλα αυτά… παίζοντας με τις τάπες των βαρελιών άφησαν τις ανακοινώσεις για την τελευταία στιγμή.



Νέα ημερομηνία έναρξης η 1η Οκτωβρίου, μια παράταση δηλασή 5 μηνών ώστε να είναι επαρκές το διάστημα – ή τουλάχιστον ελπίζουν – για να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές και να αποφευχθούν φαινόμενα δυσλειτουργίας και φυσικά να μην …εκτεθούν και 3η φορά θέτοντας ένα ορόσημο που είναι μη ρεαλιστικό.



Ελαφρυντικό πάντως υπάρχει καθώς το πρόβλημα – το μεγαλύτερο από τα προβλήματα για την ακρίβεια – δεν οφείλεται στις υπηρεσίες της κυβέρνησης αλλά οι τράπεζες είναι εκείνες που «πήραν στο λαιμό» τους την όλη προσπάθεια.



Βασικό πρόβλημα – κι άλυτο προς το παρόν – σε όλη τη διαδικασία είναι ότι η ΑΑΔΕ είναι ακόμη στα τυφλά, δεν μπορεί να ξεχωρίσει αν μια ηλεκτρονική πληρωμή προορίζεται για την εξόφληση ενοικίου ή όχι. Κι αυτό γιατί οι τράπεζες δεν έχουν ακόμη δημιουργήσει ένα ειδικό ηλεκτρονικό προϊόν που θα αφορά αποκλειστικά τις πληρωμές ενοικίων και θα της επιτρέπει να κάνει τις απαραίτητες διασταυρώσεις.



Πρόβλημα αποτελεί επίσης ότι προϋπόθεση για τον εντοπισμό των «μαύρων» μισθώσεων είναι να έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ οι τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους κατατίθενται τα μισθώματα κι αυτό με τη σειρά του μπορεί να γίνει μόνο αν λειτουργήσει το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (Μ.Ι.Δ.Α.) στο οποίο όλοι θα κληθούμε να δηλώσουμε εκ νέου τι ακίνητα έχουμε και ποια η χρήση τους. Το ΜΙΔΑ ήταν να ενεργοποιηθεί μέσα στο μήνα που διανύουμε αλλά προς το παρόν «μηδέν εις το πηλίκο».



Αν πιστέψουμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων – και δεν έχουμε λόγο να μην το κάνουμε – υπάρχουν κι άλλα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή του μέτρου.



Πρώτο στο λίστα της είναι οι εξαιρέσεις από την υποχρεωτικότητα του μέτρου, ειδικά στην περίπτωση που υπάρχουν ανάλογες εξαιρέσεις. Συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες θέτουν θέμα εξαίρεσης για:

Τα ενοίκια έως €500 μηνιαίως (για συναλλαγές έως €500 επιτρέπονται με το παρόν νομοθετικό πλαίσιο τα μετρητά)

Τα μισθώματα μεταξύ συμβαλλομένων ηλικίας άνω των 70 ετών, για τους οποίους δεν ισχύει η φορολογική υποχρέωση διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών

Τα μισθώματα τα οποία στην εφαρμογή μισθώσεων της ΑΑΔΕ έχει δηλωθεί ότι έχουν προκαταβληθεί στον εκμισθωτή.

Τα μισθώματα που για οποιοδήποτε λόγο παρακατατίθενται δημόσια στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εκτός αν ρητά οριστεί ότι και αυτό αποτελεί αποδεκτή καταβολή.

Οι ιδιοκτήτες επισημαίνουν τον τρόπο καταβολής των ενοικίων στην περίπτωση πολλών συνεκμισθωτών.

Εφιστούν επίσης την προσοχή στην ανάγκη ειδικών προβλέψεων για το ακατάσχετο μηνιαίων μισθωμάτων έως €1250 ιδίως αν αποτελούν το μοναδικό εισόδημα του εκμισθωτή πέραν της σύνταξης και τυχόν αμελητέου ποσού τραπεζικών τόκων



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.