Fuel Pass: Ποιο είναι το νέο πλάνο πληρωμών μετά το black out στο σύστημα

Του Βαγγέλη Δουράκη

Η «βροχή» αιτήσεων για το Fuel Pass προκάλεσε «βραχυκύκλωμα» στην πλατφόρμα, οδηγώντας σε άρον-άρον αλλαγή τόσο της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων όσο και του πλάνου πληρωμών της ενίσχυσης. Από την λογική της «άτακτης» και μαζικής υποβολής αιτήσεων με «δέλεαρ» μάλιστα την είσπραξη του Fuel Pass πριν το Πάσχα, από σήμερα αλλάζει η φιλοσοφία και τόσο οι αιτήσεις όσο και οι πληρωμές θα γίνονται ανάλογα με τον… λήγοντα του ΑΦΜ.

Αυτό που δεν άλλαξε είναι ότι η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνεται μέσα σε 48 ώρες από την αίτηση. Και βεβαίως αυτό ισχύει και για όσους πρόλαβαν να κάνουν την αίτησή τους πριν «πέσει» το σύστημα, καθώς θα εισπράξουν το Fuel Pass αύριο Τετάρτη.

Ποιο είναι το νέο πλάνο πληρωμών

Από τις 17:00 το απόγευμα της Δευτέρας 6 Απρίλη ως και τις 21:00 που προκλήθηκε black out υποβλήθηκαν περισσότερες από 160.000 αιτήσεις, δηλαδή 667 το λεπτό με σχεδόν 3.000 logins το δευτερόλεπτο.

Αφού πληρωθεί η εν λόγω «φουρνιά» δικαιούχων, η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνεται όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί, δηλαδή 48 ώρες μετά την αίτηση, με τις αιτήσεις όμως πια να υποβάλλονται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

Συγκεκριμένα, η εφαρμογή θα λειτουργήσει τις επόμενες ημέρες με βάση τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ των δικαιούχων, ως εξής:

Σήμερα Τρίτη 7/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1, 2 και 3.

Τετάρτη 8/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.

Πέμπτη 9/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο ΑΦΜ τους λήγει 8, 9 και 0.

Από την Παρασκευή 10/4/2026: Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την 30/4/2026.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως μπαίνει μια «σειρά» στις πληρωμές, οι οποίες θα γίνονται ανάλογα με το ΑΦΜ και έτσι όσα λήγουν σε 1,2,3 και θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους σήμερα Μ. Τρίτη θα έχουν στα χέρια τους τα χρήματα της ενίσχυσης πριν το Πάσχα.

Τα υπόλοιπα ΑΦΜ, τα οποία θα κάνουν τις αιτήσεις τους από αύριο Μ. Τετάρτη 8 του μήνα θα πληρωθούν την Τρίτη που ακολουθεί το Πάσχα και έπειτα, λόγω της τραπεζικής αργίας τη Μεγάλη Παρασκευή και τη Δευτέρα του Πάσχα.

Ποια είναι τα ποσά της ενίσχυσης

Η ενίσχυση θα δοθεί με τη μορφή ψηφιακής κάρτας ή με απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα την περιοχή και τον τρόπο καταβολής:

50 ευρώ για όσους επιλέξουν ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα

60 ευρώ για τη νησιωτική Ελλάδα

40 ευρώ με κατάθεση σε IBAN (ηπειρωτική)

50 ευρώ με κατάθεση (νησιά)

Με άλλα λόγια, η ψηφιακή κάρτα δίνει μεγαλύτερη ενίσχυση, με τη διαφορά να είναι 10 ευρώ.

Το ποσό (μέσω της ψηφιακής κάρτας) μπορεί να χρησιμοποιηθεί πέρα από την προμήθεια αμόλυβδης, πετρελαίου κίνησης, υγραερίου από πρατήρια καυσίμων και σε μέσα μαζικής μεταφοράς όπως και σε ταξί.

Για τους κατόχους των μοτοσικλετών το ποσό ορίζεται στα 30 ευρώ και 35 ευρώ αντίστοιχα μέσω ψηφιακής κάρτας και 5 ευρώ λιγότερα μέσω λογαριασμού.

Το εισοδηματικό όριο τίθεται στις 25.000 ευρώ για τους άγαμους και στις 35.000 ευρώ για τα ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει περίπου τις 39.000 ευρώ, επίσης με αντίστοιχη προσαύξηση.

Η ενίσχυση θα δοθεί με βασικές προϋποθέσεις το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών, ενώ κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα μέσω της πλατφόρμας του gov.gr. Σε περίπτωση που ένα ζευγάρι πληροί τα κριτήρια με την κοινή φορολογική του δήλωση, δικαιούνται και οι δύο την ενίσχυση σε περίπτωση κατοχής δύο ξεχωριστών οχημάτων.

Κάθε μέλος θα πρέπει να κάνει χωριστή αίτηση και να περιλάβει το δικό του όχημα στην αίτησή του. Το μέλος που κάνει το αίτημα θα πρέπει να έχει την ιδιοκτησία ή τη συνιδιοκτησία του οχήματος.



