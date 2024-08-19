Alpha Bank: Μέτρα στήριξης για πυρόπληκτους ιδιώτες και επιχειρήσεις της Αττικής

Πλαίσιο μέτρων με σκοπό την ανακούφιση των πληγέντων και την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών για πυρόπληκτους ιδιώτες και επιχειρήσεις της Αττικής που δοκιμάζονται από τις επιπτώσεις των πρόσφατων πυρκαγιών παρέχει η Alpha Bank.

Ειδικότερα, τα μέτρα περιλαμβάνουν τα εξής:

Αναστολή καταβολής δόσεων προσωπικών και επιχειρηματικών Δανείων και Πιστωτικών Καρτών

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της Πολιτείας, η Τράπεζα δίνει τη δυνατότητα αναστολής, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, στην καταβολή δόσεων Στεγαστικών, Καταναλωτικών και Επιχειρηματικών Δανείων, καθώς και ελάχιστων μηνιαίων καταβολών Πιστωτικών Καρτών για πληγέντες ιδιώτες και επιχειρήσεις που εμπίπτουν στα κρατικά μέτρα στήριξης. Το μέτρο θα εφαρμοστεί αποκλειστικά για ενήμερες οφειλές ή οφειλές (σε ρύθμιση ή μη) που παρουσιάζουν έως 90 ημέρες καθυστέρηση την 30ή Ιουλίου 2024.

Δάνεια με προνομιακούς όρους για ιδιώτες

Προκειμένου να αποκαταστήσουν άμεσα τις ζημιές από τις πυρκαγιές στα ακίνητά τους, η Τράπεζα παρέχει στεγαστικό δάνειο με προνομιακούς όρους, που περιλαμβάνουν τη δυνατότητα επιλογής σταθερού επιτοκίου που ξεκινά από το 2,50% ή κυμαινόμενου επιτοκίου με το ισχύον χαμηλότερο περιθώριο που παρέχει η Τράπεζα, σε συνδυασμό με απαλλαγή από τη δαπάνη εξέτασης του αιτήματος.

Παράλληλα, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών και την αντικατάσταση της οικοσκευής τους, παρέχεται το Καταναλωτικό Δάνειο Alpha Μέτρον Άριστον με προνομιακούς όρους, που περιλαμβάνουν χαμηλό σταθερό επιτόκιο και μηδενικά έξοδα εξέτασης του αιτήματος.

Ειδικές διευκολύνσεις για επιχειρήσεις

Ως Τράπεζα της επιχειρηματικότητας, η Alpha Bank λαμβάνει επίσης σειρά μέτρων ειδικά για τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις της Αττικής. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται:

Δυνατότητα παράτασης ισχύος, έως 3 μήνες, των πιστοδοτικών ορίων Πιστούχων που λήγουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Δυνατότητα παράτασης της ανακύκλησης κεφαλαίου αλληλόχρεων λογαριασμών Πιστούχων, χρονικής διάρκειας έως τη 31.12.2024, κατά χρονική διάρκεια ίση με τη διάρκεια της αρχικής ληκτότητας κεφαλαίου

Δυνατότητα αντικατάστασης μεταχρονολογημένων επιταγών πελατείας που έχουν ληφθεί ως κάλυμμα χρηματοδότησης, με επιταγές του ιδίου ή άλλου εκδότη μεταγενέστερης ημερομηνίας, υπό την προϋπόθεση ότι η νέα ημερομηνία λήξης της επιταγής δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των 3 μηνών από την αρχική ημερομηνία λήξης της επιταγής.

Για τα δάνεια, τα οποία χορηγήθηκαν σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΤΕΠΙΧ, Business Growth fund, κ.λπ.) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (COSME, EGF, Pan European Guarantee Fund, EASI, INNOVFIN) θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση κατόπιν οδηγιών των εν λόγω φορέων.

Υπενθυμίζεται πως, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, για πυρόπληκτους ιδιώτες και επιχειρήσεις προβλέπεται αναστολή διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους, για έξι μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το κατάστημα συνεργασίας τους της Alpha Bank.

Πηγή: skai.gr

