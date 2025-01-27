AKTOR: Υπερκαλύφθηκε η ΑΜΚ του Ομίλου - Στα 225 εκατ. ευρώ η ζήτηση

Υπερκαλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Ομίλου AKTOR και η ζήτηση ανήλθε σε 225 εκατ. ευρώ σύμφωνα με ανακοίνωση του Ομίλου.

«Όμιλος Εταιρειών ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, και κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση συνολικού ποσού 200.000.998,80 ευρώ υπερκαλύφθηκε και η συνολική ζήτηση ανήλθε στο ποσό των 225.46.546,80 ευρώ, ενώ με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, δεν απέμειναν αδιάθετες μετοχές» αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό εντός του χρονοδιαγράμματος που περιγράφεται στο Ενημερωτικό Δελτίο της ως άνω αύξησης, και μετά την πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, αναλυτικά για την ακριβή ζήτηση και κατανομή των ποσών της ανωτέρω αύξησης.



Πηγή: skai.gr

