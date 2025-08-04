Αποζημιώσεις 12 εκατ. ευρώ για πλημμυρισμένα χωράφια

Αποζημιώσεις συνολικού ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση, που υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά, για τους αγρότες των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας, οι οποίοι είδαν τα χωράφια τους να πλημμυρίζουν και να καλύπτονται με «φερτά» υλικά από τις θεομηνίες Daniel και Elias τον Σεπτέμβριο του 2023.

Η απόφαση αφορά αποκλειστικά αγροτεμάχια που δηλώθηκαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2024 ως «πλημμυρισμένα με φερτά υλικά» και είχαν δηλωθεί και στην αντίστοιχη αίτηση του 2023, προκειμένου να διασταυρωθούν στοιχεία και να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα.

Οι αποζημιώσεις κυμαίνονται από 70 ευρώ έως και 5.301 ευρώ ανά στρέμμα, ανάλογα με την καλλιέργεια, ως εξής:

83,2 €/στρ για σκληρό σίτο

130 €/στρ για βρώσιμα όσπρια

205 €/στρ για βαμβάκι

825,8 €/στρ για ελαιώνες

70 €/στρ για ενεργειακές καλλιέργειες

563,5 €/στρ για βιομηχανική τομάτα

83,2 €/στρ για λοιπά σιτηρά

900 €/στρ για μηλοειδή και ροδακινιές μεταποίησης

725 €/στρ για αμυγδαλιές

300 €/στρ για καρυδιές

1.020 €/στρ για φιστικιές

255 €/στρ για φουντουκιές

960 €/στρ για γεώμηλα

220 €/στρ για σποροπαραγωγή και κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές

195,2 €/στρ για αραβόσιτο (καρπού ή ενσίρωσης)

700 €/στρ για αμπελώνες (επιτραπέζια χρήση ή οινοπαραγωγή)

467 €/στρ για κηπευτικά

70 €/στρ για ελαιούχους σπόρους

136 €/στρ για αρωματικά φυτά

680 €/στρ για λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες

1.600 €/στρ για πυρηνόκαρπα

220 €/στρ για σποροπαραγωγή και κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές

186 €/στρ για ακακίες

4.441 €/στρ για ανθοκομικές καλλιέργειες

126 €/στρ για κάνναβη

5.301 €/στρ για κηπευτικά υπό κάλυψη (θερμοκήπια)

5217 €/στρ για φυτώρια Ελάτης, καρποδοφόρων δέντρων και θάμνων και αρωματικών φυτών

680 €/στρ για λοιπές καλλιέργειες

759 €/στρ για εσπεριδοειδή

Να σημειωθεί ότι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών ως επαγγελματίες αγρότες λαμβάνουν το 100% της ενίσχυσης, ενώ οι υπόλοιποι το 50%.Η ενίσχυση, δε, καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος θα ενημερώσει ηλεκτρονικά τους δικαιούχους. Προϋπόθεση για την καταβολή είναι η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση.

Η νέα παρέμβαση έρχεται ουσιαστικά να στηρίξει τους πληγέντες του πρωτογενούς τομέα, σε μια περίοδο που οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης γίνονται αισθητές με ιδιαίτερη ένταση στις αγροτικές περιοχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.