Αγοράζει μετοχές του ΟΛΘ ο Ιβάν Σαββίδης

Κόντρα στην πρόταση της LeonidsPort της οικογένειας Dreyfus, ο Ιβάν Σαββίδης, όπως γνωστοποίησε το Χ.Α., αγόρασε μετοχές του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και μάλιστα σε τιμή πάνω από τα 27 ευρώ που είναι η δημόσια πρόταση της LeonidsPort.

Με την αγορά δύο πακέτων μετοχών χθες και προχθές η εταιρεία Belterra του Ιβάν Σαββίδη αύξησε το ποσοστό της στην ΟΛΘ Α.Ε. σε 72,51%, από 71,58%.

Το μόνο βέβαιο είναι πλέον ότι στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης έρχονται σημαντικές μετοχικές εξελίξεις το επόμενο χρονικό διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγουμένη εβδομάδα η δισεκατομμυριούχος Dreyfus προχώρησε στην υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση έως 2.116.800 μετοχών του ΟΛΘ, που αντιστοιχούν στο 21% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού.

