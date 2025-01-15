Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αγοράζει μετοχές του ΟΛΘ ο Ιβάν Σαββίδης - Κόντρα στη δισεκατομμυριούχο Margarita Louis-Dreyfus

Ο Ιβάν Σαββίδης αγόρασε μετοχές του ΟΛΘ σε τιμή πάνω από τα 27 ευρώ- Η εταιρεία του, Belterra αυξάνει το ποσοστό της σε 72,51% από 71,58%

Αγοράζει μετοχές του ΟΛΘ ο Ιβάν Σαββίδης

Κόντρα στην πρόταση της LeonidsPort της οικογένειας Dreyfus, ο Ιβάν Σαββίδης, όπως γνωστοποίησε το Χ.Α., αγόρασε μετοχές του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και μάλιστα σε τιμή πάνω από τα 27 ευρώ που είναι η δημόσια πρόταση της LeonidsPort.

Με την αγορά δύο πακέτων μετοχών χθες και προχθές η εταιρεία Belterra του Ιβάν Σαββίδη αύξησε το ποσοστό της στην ΟΛΘ Α.Ε. σε 72,51%, από 71,58%.

Το μόνο βέβαιο είναι πλέον ότι στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης έρχονται σημαντικές μετοχικές εξελίξεις το επόμενο χρονικό διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγουμένη εβδομάδα η δισεκατομμυριούχος Dreyfus προχώρησε στην υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση έως 2.116.800 μετοχών του ΟΛΘ, που αντιστοιχούν στο 21% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιβάν Σαββίδης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
18 0 Bookmark