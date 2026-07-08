Αγορές: Ράλι σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, sell off στα χρηματιστήρια μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Το πετρέλαιο κατέγραψε νέα άνοδο στις διεθνείς αγορές την Τετάρτη 8/7, καθώς οι επενδυτές εγκατέλειψαν τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το μνημόνιο συνεννόησης με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης είναι πλέον «τελειωμένο».

Το Brent ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 5%, αγγίζοντας ενδοσυνεδριακά ακόμη και τα 79,26 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI ξεπέρασε τα 74 δολάρια, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο εβδομάδων. Ήδη από την προηγούμενη ημέρα οι τιμές είχαν κινηθεί ανοδικά, μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον να ανακαλέσει τη γενική άδεια που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.

Οι αγορές φοβούνται νέα κρίση στον Περσικό Κόλπο

Η ανησυχία των επενδυτών εστιάζεται κυρίως στον κίνδυνο διακοπής της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, αρκετά δεξαμενόπλοια άλλαξαν πορεία ή ανέστειλαν τη διέλευσή τους μετά τις επιθέσεις των τελευταίων ημερών, γεγονός που ενίσχυσε τους φόβους για προβλήματα στην παγκόσμια προσφορά αργού.

Παράλληλα, ο επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Ebury, Matthew Ryan, σημείωσε ότι το βασικό ερώτημα πλέον είναι αν πρόκειται για μια προσωρινή διακοπή των συνομιλιών ή για οριστική επιστροφή σε γενικευμένες εχθροπραξίες, κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει δραστικά τις προοπτικές της αγοράς ενέργειας.

Sell off σε μετοχές και ομόλογα

Η εκτίναξη του πετρελαίου προκάλεσε έντονες πιέσεις στα διεθνή χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές επανεκτίμησαν τον κίνδυνο αναζωπύρωσης του πληθωρισμού και πιθανής διατήρησης υψηλών επιτοκίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν έντονα πτωτικά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στη Wall Street προανήγγειλαν αρνητικό άνοιγμα. Τα futures του Dow Jones υποχωρούσαν περίπου 1%, ενώ ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι πιέσεις στον Nasdaq, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις τεχνολογικές μετοχές.



Αντίθετα, οι ενεργειακές εταιρείες κινήθηκαν ανοδικά. Μετοχές όπως οι Exxon Mobil, Chevron, BP και Shell ενισχύθηκαν, καθώς οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου βελτιώνουν τις προοπτικές κερδοφορίας του κλάδου. Στον αντίποδα, αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες κρουαζιέρας και ταξιδιωτικοί όμιλοι δέχθηκαν σημαντικές πιέσεις λόγω της αναμενόμενης αύξησης του κόστους καυσίμων.

Άνοδος και στο φυσικό αέριο

Η νέα πολεμική ένταση επηρέασε και την ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου.

Το συμβόλαιο αναφοράς TTF στην Ολλανδία σημείωσε άνοδο περίπου 5%, φθάνοντας κοντά στα 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν ενός μήνα, καθώς οι αγορές φοβούνται πιθανές επιπτώσεις στις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από την περιοχή του Κόλπου.

Στο επίκεντρο πληθωρισμός και Fed

Η νέα άνοδος στις τιμές της ενέργειας επαναφέρει τις ανησυχίες για τον παγκόσμιο πληθωρισμό, σε μια περίοδο που οι κεντρικές τράπεζες εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά τις πληθωριστικές πιέσεις.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Federal Reserve, αναζητώντας ενδείξεις για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων.

Ωστόσο, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι η νέα γεωπολιτική κρίση ενδέχεται να ανατρέψει τις προηγούμενες εκτιμήσεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής, εφόσον οι υψηλές τιμές της ενέργειας διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.