Χατζηδάκης: 10 δράσεις για στήριξη λιγνιτικών περιοχών τους επόμενους μήνες

«Από εδώ και πέρα, κατά παρέκκλιση από την γενική αρχή της ισότητας, οι ανάγκες των περιοχών Δίκαιης Μετάβασης επιτρέπεται να λαμβάνονται κατά προτεραιότητα υπόψη σε κάθε νόμο, δημόσια πολιτική, χρηματοδοτικό εργαλείο ή κίνητρο που θα θεσπίζεται».

Αυτό τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στη Βουλή στη συζήτηση της σχετικής τροπολογίας για τη θέσπιση ρήτρας δίκαιης μετάβασης, που κατέθεσε ο ίδιος χθες. Πέρα από τη ρήτρα, τους επόμενους μήνες όπως είπε σχεδιάζονται τουλάχιστον 10 σημαντικές δράσεις για την Δυτική Μακεδονία οι οποίες είναι:

1. Εξετάζονται έργα ενεργειακής εξοικονόμησης, στο πλαίσιο της νέας ρήτρας διαφυγής της Κομισιόν.

2. Δρομολογείται νέα στήριξη για τον κλάδο της γούνας, ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ.

3. Διασφαλίζεται πως οι εργαζόμενοι σε λιγνιτικές δραστηριότητες θα απορροφηθούν σε στρατηγικά ενεργειακά έργα της ΔΕΗ. Σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από τη ΔΕΗ και τη ΔΥΠΑ.

4. Ολοκληρώνεται το Σεπτέμβριο η νέα πτέρυγα στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης.

5. Ολοκληρώνεται το Νοέμβριο ο Κόμβος Καινοτομίας Υδρογόνου του ΕΚΕΤΑ στην Πτολεμαΐδα.

6. Υλοποιείται η αναβάθμιση της Σχολής Αστυφυλάκων στην Καστοριά.

7. Δρομολογείται η υλοποίηση του οδικού άξονα Πτολεμαΐδα-Ξινό Νερό. Το έργο πρόκειται να χαρακτηριστεί ως στρατηγικής σημασίας για ταχύτερες διαδικασίες.

8. Ψηφίζεται αυτήν την εβδομάδα από τη Βουλή η κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του χιονοδρομικού κέντρου Βασιλίτσας με σκοπό την αναβάθμισή του.

9. Προχωράει επενδυτικό σχέδιο του Ομίλου TOTTIS για επέκταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στη Φλώρινα.

10. Ωριμάζει επενδυτικό σχέδιο της Wonderplant για κατασκευή σύγχρονης μονάδας υδροπονικής καλλιέργειας φρέσκιας τομάτας σε αποκατεστημένη έκταση πρώην λιγνιτωρυχείων στην Πτολεμαϊδα. Μια επένδυση σχεδόν 130 εκατομμυρίων που θα δημιουργήσει περίπου 300 νέες θέσεις εργασίας.

Οι δράσεις αυτές όπως σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης προστίθενται σε εκείνες που έχουν ήδη υλοποιηθεί, στις οποίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα εξής:

1. Συνολικός σχεδιασμός για τη Δυτική Μακεδονία και τις περιοχές μετάβασης, σε συνδυασμό και με το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, με δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 3,7 δισ. ευρώ.

2. Επέκταση του Ε-65 στα Γρεβενά, που αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται.

3. Διπλασιασμός της μοριοδότησης της εντοπιότητας για τους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας εξυπηρετώντας κατά προτεραιότητα τα αιτήματα προσλήψεων σε δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής.

4. Ενίσχυση κατά προτεραιότητα των λιγνιτικών περιοχών στον Αναπτυξιακό Νόμο.

5. Στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ισχύει η υψηλότερη κατανομή πόρων στη Δυτική Μακεδονία και το υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης για κρατικές ενισχύσεις και ιδιωτικές επενδύσεις.

6. Αντιμετώπιση του ζητήματος της τηλεθέρμανσης. Επιπλέον η Δυτική Μακεδονία πριμοδοτείται σε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης και επιδοτήσεων, ενώ έχουν προχωρήσει τα έργα του φυσικού αερίου σε πολλές περιοχές, με χρήματα του ΕΣΠΑ και του ΠΔΕ.

7. Προώθηση έργων υποδομών στην παιδεία και την υγεία, όπως η ανάπτυξη της Πανεπιστημιούπολης, η ανέγερση νέων φοιτητικών εστιών με 350 κλίνες μέσω ΣΔΙΤ, και οι αναβαθμίσεις και επεκτάσεις νοσοκομείων της περιοχής.

«Η θέσπιση της ρήτρας δίνει ένα ξεκάθαρο στίγμα της πολιτικής που θέλει να ακολουθεί η κυβέρνηση», κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης. «Κάτι που ζητούσαν οι βουλευτές, η Αυτοδιοίκηση, οι τοπικοί παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς των περιοχών αυτών, πλέον γίνεται πράξη στο πλαίσιο της κοινής λογικής προκειμένου να μην δημιουργούνται άλλα προβλήματα στη δημόσια διοίκηση, στο κράτος και την κοινωνία».

Πηγή: skai.gr

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