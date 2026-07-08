Άλμα άνω του 5% για το πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι η εκεχειρία με το Ιράν τελείωσε

Ράλι άνω του 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ότι η εκεχειρία με το Ιράν «έχει τελειώσει» και τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης αναζωπύρωσαν τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate για παράδοση τον Αύγουστο ενισχύονται 5,2%, στα 74,13 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, το Brent για παράδοση τον Σεπτέμβριο σημειώνει άνοδο 5,2%, φτάνοντας τα 78,04 δολάρια το βαρέλι.

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, στο περιθώριο της συνόδου της Συμμαχίας στην Άγκυρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ερωτήθηκε αν θεωρεί ότι έχει τερματιστεί η εκεχειρία με το Ιράν.

«Για μένα, πιστεύω ότι έχει τελειώσει. Δεν θέλω να έχω πλέον καμία σχέση μαζί τους. Όσον αφορά εμένα, η υπόθεση έχει λήξει», δήλωσε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία επιθυμούσε να διαπραγματευτεί μια συμφωνία ειρήνης, ωστόσο χαρακτήρισε «χάσιμο χρόνου» τις συνομιλίες με την ιρανική πλευρά.

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες ώρες μετά τη «σειρά ισχυρών πληγμάτων» εναντίον ιρανικών στόχων, ως απάντηση στις επιθέσεις που δέχθηκαν την Τρίτη τρία εμπορικά πλοία τα οποία διέρχονταν από το Στενό του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει ότι η Τεχεράνη θα αντιμετωπίσει «βαρύ τίμημα» για τις επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας.

«Τα πλήγματα αποτελούν απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν το Στενό του Ορμούζ. Η επιθετική συμπεριφορά του Ιράν ήταν αδικαιολόγητη, επικίνδυνη και συνιστά σαφή παραβίαση της εκεχειρίας», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM).

Η εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί τον προηγούμενο μήνα μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης είχε επιτρέψει την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ για την εμπορική ναυσιπλοΐα, έπειτα από μήνες αναταράξεων.

«Το Ιράν θα αποκομίσει οφέλη μόνο εφόσον επιδείξει υπεύθυνη συμπεριφορά», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο CNBC. «Οι ενέργειες της Τεχεράνης στο Στενό του Ορμούζ ήταν απολύτως απαράδεκτες για τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα υπάρξουν συνέπειες».

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν χαρακτήρισε τα αμερικανικά πλήγματα «κατάφωρη παραβίαση» του μνημονίου κατανόησης που είχε συμφωνηθεί τον προηγούμενο μήνα για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

«Οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν δεν θα διστάσουν να υπερασπιστούν την εδαφική ακεραιότητα, την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια της χώρας απέναντι στην αμερικανική στρατιωτική επιθετικότητα», ανέφερε η ανακοίνωση.





Πηγή: skai.gr

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