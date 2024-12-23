Την ανανέωση της θητείας του κ. Μανούσου Μανουσάκη στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΑΔΜΗΕ μέχρι το Δεκέμβριο του 2028 ανακοίνωσε ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Η απόφαση ελήφθη από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δηλαδή:

την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (51 %),

την ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ (25 %) και

την State Grid Europe Limited (24%)

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Γιάννης Καράμπελας, δήλωσε: «Η ανανέωση της θητείας του Μανούσου Μανουσάκη στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, είναι το επιστέγασμα της επιτυχούς υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος του Διαχειριστή, αλλά και η διαβεβαίωση πως θα συνεχίσει ακόμη πιο δυναμικά και παραγωγικά, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο εθνικός στόχος, να καταστεί η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος στην περιοχή της Νοτιανατολικής Μεσογείου. Η αγαστή και εποικοδομητική συνεργασία των μετόχων του Διαχειριστή διασφαλίζει τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας, προς όφελος κάθε ενδιαφερόμενου μέρους και προπαντός των καταναλωτών».

Πηγή: skai.gr

