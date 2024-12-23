Η Volkswagen και τα γερμανικά συνδικάτα κατέληξαν σε συμφωνία μετά από μαραθώνιες συνεδριάσεις και πρωτοφανείς στη Γερμανία απεργιακές κινητοποιήσεις.

Σύμφωνα με τη συμφωνία που ανακοινώθηκε στις 20 Δεκεμβρίου, η VW θα διατηρήσει λειτουργικά τα 10 γερμανικά εργοστάσια της μάρκας και θα επαναφέρει τις συμφωνίες για την ασφάλεια των θέσεων εργασίας μέχρι το 2030. Περίπου 35.000 θέσεις εργασίας θα περικοπούν στη Γερμανία έως το 2030 και η παραγωγικότητα των εργοστασίων θα μειωθεί κατά 700.000 οχήματα.

Η VW επιδιώκει να μειώσει το κόστος καθώς η ευρωπαϊκή αγορά συρρικνώνεται, αναφέρει το Reuters.

«Χριστουγεννιάτικο θαύμα»

Οι υπεύθυνοι των συνδικάτων χαιρέτησαν τη συμφωνία ως «χριστουγεννιάτικο θαύμα» μετά από 70 ώρες εξαντλητικών διαπραγματεύσεων, τις μεγαλύτερες στην 87χρονη ιστορία της εταιρείας. Δεν θα υπάρξει άμεσο κλείσιμο εργοστασίων και απολύσεις και η VW υποχώρησε από το αίτημα της να καθιερώσει περικοπές μισθών 10%.

Η συμφωνία που αποφεύγει τις δαπανηρές απεργίες μπορεί επίσης να προσφέρει ανακούφιση στους επενδυτές μετά από μήνες διαπραγματεύσεων. Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο 2,4% στις εκτεταμένες συναλλαγές μετά τη συμφωνία. Φέτος η μετοχή της VW έχει χάσει το 23% της αρχικής της αξίας.

Η Volkswagen βρίσκεται σε συνομιλίες με εκπροσώπους των συνδικάτων από τον Σεπτέμβριο για μέτρα που έκρινε απαραίτητα για να ανταγωνιστεί τους φθηνότερους Κινέζους αντιπάλους και να χειριστεί την ελλιπή ζήτηση στην Ευρώπη και την πιο αργή από το αναμενόμενο υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων.

Περίπου 100.000 εργαζόμενοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει δύο ξεχωριστές απεργίες τον περασμένο μήνα, τις μεγαλύτερες στην ιστορία της Volkswagen, διαμαρτυρόμενοι ενάντια στα σχέδια μείωσης του κόστους.

«Με τη δέσμη μέτρων που έχει συμφωνηθεί, η εταιρεία έχει χαράξει μια αποφασιστική πορεία για το μέλλον της όσον αφορά το κόστος, τις ικανότητες και τις δομές», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Volkswagen, Oliver Blume. «Είμαστε τώρα ξανά σε θέση να διαμορφώσουμε με επιτυχία τη μοίρα μας».

Εξοικονόμηση 15 δισεκατομμυρίων ευρώ

Η Volkswagen ανακοίνωσε ότι η συμφωνία θα επιτρέψει εξοικονόμηση 15 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως μεσοπρόθεσμα και πως με την αυτή την συμφωνία δεν υπάρχει καμία σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη της και στα οικονομικά της στοιχεία το 2024. Αν και δεν θα υπάρξει άμεσο κλείσιμο των εργοστασίων, η VW ανακοίνωσε ότι εξετάζει διάφορες επιλογές για το εργοστάσιό της στη Δρέσδη και την επαναχρησιμοποίηση του εργοστασίου στο Osnabrueck, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης για αγοραστή του του εργοστασίου στο Osnabrueck. Μέρος της παραγωγής θα μεταφερθεί στο Μεξικό.

Η παραγωγή οχημάτων θα κλείσει στο εργοστάσιο της Δρέσδης μέχρι το τέλος του 2025. Το προσωπικό της VW δεν θα λάβει αυξήσεις βάσει συλλογικής σύμβασης μισθών τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ενώ ορισμένα μπόνους θα καταργηθούν ή θα μειωθούν.

Η παραγωγή στο εργοστάσιο της VW στο Wolfsburg, το μεγαλύτερο εργοστάσιό της, θα μειωθεί σε δύο γραμμές συναρμολόγησης από τέσσερις.

«Κανένα εργοτάξιο δεν θα κλείσει, κανείς δεν θα απολυθεί για λειτουργικούς λόγους και η συμφωνία μισθών της εταιρείας μας θα εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα», δήλωσε η επικεφαλής του συμβουλίου εργαζομένων Daniela Cavallo.

Ο πέμπτος γύρος διαπραγματεύσεων είχε ξεκινήσει από τη Δευτέρα και συνεχίστηκε μέχρι αργά τη νύχτα την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου στο Ανόβερο, με τους διαπραγματευτές να κάνουν μόνο μικρά διαλείμματα για ύπνο και ελαφρά γεύματα.

Οι 35.000 μελλοντικές περικοπές θέσεων εργασίας θα αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο του εργατικού δυναμικού της VW και θα έρχονται παράλληλα με τη μείωση του δικτύου των γερμανικών εργοστασίων της εταιρείας κατά περισσότερα από 700.000 οχήματα.

Ωστόσο, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της IG Metall, Thorsten Groeger, δήλωσε ότι οι περικοπές, οι οποίες δεν θα συνεπάγονταν υποχρεωτικές απολύσεις, ήταν μέρος μιας λύσης για την αντιμετώπιση της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας και θα γίνονταν με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο.

Ο Matthias Schmidt, αναλυτής ευρωπαϊκών αγορών αυτοκινήτων, δήλωσε: «Οι περικοπές 35.000 θέσεων εργασίας σε μια δημογραφική καμπύλη έως το 2030 είναι πιθανό να μην είναι αρκετές για την αντιμετώπιση της τρέχουσας στασιμότητας που βλέπουμε στην ευρωπαϊκή αγορά».

Και πρόσθεσε: «Θα έλεγα ότι τα συνδικάτα μπορούν να πάρουν περισσότερα από αυτό από τη VW, αλλά ρεαλιστικά λόγω της περίπλοκης δομής της εταιρείας αυτό ήταν ίσως το καλύτερο που θα μπορούσαν ρεαλιστικά να ελπίζουν».

Η κρίση έπληξε τη VW σε μια περίοδο αβεβαιότητας και πολιτικής αναταραχής στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, καθώς και ευρύτερης αναταραχής μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών της Ευρώπης.

Το ζήτημα του πώς να διορθωθεί η υποτονική ανάπτυξη της Γερμανίας έχει μπει στο επίκεντρο ως θέμα προεκλογικής εκστρατείας ενόψει των πρόωρων εκλογών τον Φεβρουάριο, ενώ ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, που υστερεί στις δημοσκοπήσεις, προέτρεψε τη VW να κρατήσει όλα τα εργοστάσιά της ανοιχτά.

Ικανοποιημένος ο Σολτς

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, το βράδυ της Παρασκευής καλωσόρισε την συμφωνία ως «μια καλή, κοινωνικά αποδεκτή λύση», προσθέτοντας σε δήλωση: «Παρά όλες τις δυσκολίες, διασφαλίζει ότι η Volkswagen και οι εργαζόμενοί της μπορούν να προσβλέπουν σε ένα καλό μέλλον».

Ο Alexander Krueger, επικεφαλής οικονομολόγος της Hauck Aufhaeuser Lampe Privatbank, είπε ότι «με την πρώτη ματιά φαίνεται ένας συμβιβασμός με τον οποίο μπορούν να ζήσουν και οι δυο πλευρές».

«Άλλες εταιρείες επιδιώκουν επίσης σχέδια περικοπής θέσεων εργασίας και η VW φαίνεται να είναι μόνο η αρχή», είπε. «Η πίεση του ανταγωνισμού στις τιμές πιθανότατα θα απαιτήσει περαιτέρω προσαρμογές σε μεταγενέστερη ημερομηνία».

Πρώην ηγέτες της Volkswagen, συμπεριλαμβανομένων των Herbert Diess και Bernd Pischetsrieder, απέτυχαν στις προσπάθειές τους να κάνουν εκτεταμένες αλλαγές στην αυτοκινητοβιομηχανία με έδρα το Wolfsburg καθώς τα συνδικάτα παρέμεναν σταθερά στη θέση τους.

Η απειλή απεργιών της IG Metall ήταν ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί. Η UBS εκτιμά ότι κάθε μέρα απεργίας στη Γερμανία μπορεί να κόστισε στη VW έως και 100 εκατομμύρια ευρώ έσοδα και περίπου 20 εκατομμύρια λειτουργικά κέρδη, με βάση 2.000-3.000 λιγότερα οχήματα που παράγονται την ημέρα.

