ΑΔΜΗΕ: Αίτημα ένταξης της νέας διασύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας στον 2ο κατάλογο έργων PCI/PMI

Στην υποβολή αιτήματος για την ένταξη της νέας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας (GR.ITA II) στον 2ο Ενωσιακό Κατάλογο Έργων Αμοιβαίου και Κοινού Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (PCI/PMI) προχωρούν από κοινού ο ΑΔΜΗΕ και ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς της Ιταλίας (Terna), στο πλαίσιο της παρουσίασης των υποψήφιων έργων PCI/PMI που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 20 Μαρτίου 2025.

Όπως ανακοινώθηκε, το ενεργειακό έργο που προωθούν οι δύο Διαχειριστές είναι στρατηγικής σημασίας σε περιφερειακό επίπεδο και έχει ήδη ενταχθεί στο πιο πρόσφατο Δεκαετές Πλάνο Ανάπτυξης Δικτύων του ENTSO-E. Η ένταξη της διασύνδεσης σε καθεστώς PCI/PMI είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς θα της εξασφαλίσει την απαραίτητη αδειοδοτική επιτάχυνση και τους αναγκαίους κοινοτικούς πόρους χρηματοδότησης προκειμένου να υλοποιηθεί.

Η διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας αφορά στην ανάπτυξη μιας νέας υποθαλάσσιας γραμμής (Θεσπρωτία - Γαλατίνα), η οποία θα τριπλασιάσει το περιθώριο ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας από 500 MW σήμερα σε 1.500 MW.

Το έργο αναμένεται να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη σύγκλιση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια των δύο χωρών και να συμβάλει στην περαιτέρω ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού.

Το υποβρύχιο τμήμα του έργου υπολογίζεται σε 240 χλμ. ενώ τα υπόγεια τμήματα σε Ελλάδα και Ιταλία σε 55 χλμ. Η νέα ηλεκτρική διασύνδεση θα είναι συνεχούς ρεύματος (HVDC) με μεταφορική ικανότητα 1.000 MW και τεχνολογία μετατροπέων τάσης (Voltage Source Converters), η οποία χρησιμοποιείται επίσης στο καινοτόμο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής που ολοκλήρωσε πρόσφατα ο ΑΔΜΗΕ.

Ο προϋπολογισμός του project και για τις δύο χώρες εκτιμάται σε 1,85 δισ. ευρώ και με την οριστικοποίησή του, αναμένεται να συμπεριληφθεί στο προκαταρκτικό Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2035 του ΑΔΜΗΕ. Σημειώνεται ότι οι δύο Διαχειριστές βρίσκονται σε τελικό στάδιο συζητήσεων για την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης για την περαιτέρω ωρίμανση του έργου.

