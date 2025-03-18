Προϋπολογισμός: Στα 2,7 δισ. ευρώ το πλεόνασμα στο α' δίμηνο - Αυξημένα κατά 4,6% έναντι στόχου τα έσοδα από φόρους

Με σημαντική υπέρβαση στους στόχους για πρωτογενές πλεόνασμα ξεκίνησε η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού το πρώτο δίμηνο του έτους.

Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 2,7 δισ. ευρώ έναντι στόχου για 2 δισ. ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός εμφάνισε πλεόνασμα 629 εκατ. ευρώ αντί του προβλεπόμενου ελλείμματος 51 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 11.901 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα κατά 527 εκατ. ευρώ ή 4,6% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025.

Το μεγαλύτερο μέρος των φορολογικών εσόδων του διμήνου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου επηρεάζει σε δημοσιονομικούς όρους το έτος 2024.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το υπουργείο Οικονομικών:

«Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 629 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 51 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2025 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025 και πλεονάσματος 1.437 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.721 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2.029 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 3.378 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2024. Σημειώνεται ότι ποσό 468 εκατ. ευρώ που αφορά ετεροχρονισμό πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού και ποσό 473 εκατ. ευρώ που αφορά ετεροχρονισμό πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους.

Επισημαίνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2025, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 11.663 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 90 εκατ. ευρώ ή 0,77% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Σημειώνεται ότι στο ποσό αυτό εμπεριέχεται, τόσο στα έσοδα (στην κατηγορία «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών»), όσο και στις επιστροφές φόρων (ΦΠΑ), το ποσό των 784,8 εκατ. ευρώ από τις συναλλαγές που απαιτήθηκε να γίνουν κατά τον μήνα Ιανουάριο 2025 για την ολοκλήρωση της νέας Σύμβασης Παραχώρησης της Αττικής Οδού, οι οποίες αφορούν στο έτος 2024 και είναι δημοσιονομικά ουδέτερες.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 11.901 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα κατά 527 εκατ. ευρώ ή 4,6% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των φορολογικών εσόδων του διμήνου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου επηρεάζει σε δημοσιονομικούς όρους το έτος 2024.

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1.859 εκατ. ευρώ και ενσωματώνουν το ποσό επιστροφής ΦΠΑ ύψους 784,8 εκατ. ευρώ από τη νέα Σύμβαση Παραχώρησης της Αττικής Οδού, όπως προαναφέρθηκε, το οποίο δημοσιονομικά επηρεάζει το έτος 2024. Αν εξαιρεθεί το ποσό αυτό, οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 1.074 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 168 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.242 εκατ. ευρώ) που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025.

Τα συνολικά έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 166 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 629 εκατ. ευρώ από τον στόχο (795 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025.

Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο 2025 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.672 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 196 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 6.022 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 214 εκατ. ευρώ ή 3,7% έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 651 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 76 εκατ. ευρώ από τον στόχο (727 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 71 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 44 εκατ. ευρώ από τον στόχο (115 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025 ανήλθαν στα 11.034 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 590 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (11.625 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Επίσης είναι μειωμένες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κατά 176 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού οι πληρωμές παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του στόχου κατά 246 εκατ. ευρώ. Εξαιρουμένης της εμφανιζόμενης διαφοράς στις πιστώσεις υπό κατανομή ύψους 343 εκατ. ευρώ, οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε πληρωμές αλλά σε μεταφορές πιστώσεων στις υπόλοιπες κατηγορίες από τις οποίες πραγματοποιούνται πληρωμές, η διαφορά στις πληρωμές έναντι του στόχου ανέρχεται σε 97 εκατ. ευρώ.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 1.339 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 344 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με τις αντίστοιχες πληρωμές του 2024 κατά 716 εκατ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

