ΑΑΔΕ: Στο στόχαστρο 20 γνωστοί influencers που «χρεώνουν» ως και €10.000 μια ανάρτηση

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ έχουν μπει 20 γνωστοί influencers, οι οποίοι μπορεί να χρεώνουν ακόμα και 10 χιλιάδες ευρώ για μια ανάρτηση, καθώς και πρόσωπα που μπορεί να δηλώνουν εισοδήματα από 10 ως 30 χιλιάδες ευρώ, αλλά την ίδια στιγμή μπορεί να έχουν ξοδέψει... μερικές εκατοντάδες χιλιάδες, σύμφωνα με όσα δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος.

Ο κ. Τσάπαλος διευκρίνισε πως έχει δημιουργηθεί ειδική ομάδα κρούσης από την Ανεξάρτητη Αρχή για το ζήτημα των influencers, ενώ εδώ και εδώ περίπου ένα χρόνο «τρέχει» μια μεγάλη επιχείρηση διασταύρωσης στοιχείων από την Υπηρεσία, βάσει της οποίας έχουν ελεγχθεί 3,8 εκατομμύρια ΑΦΜ και έχουν κληθεί για εξηγήσεις περίπου 800 άτομα.

«Πριν από έναν χρόνο είχε ξεκινήσει μια τεράστια διασταύρωση στοιχείων από την ΑΑΔΕ. Ελέγχθησαν 3,8 εκατομμύρια ΑΦΜ, φυσικά και νομικά πρόσωπα. Και κατέληξαν οι μαζικοί έλεγχοι σε περίπου 800 άτομα, τα οποία, ενώ δηλώνουν πολύ χαμηλά ποσά ως εισοδήματα, 10, 20, 30 χιλιάδες ευρώ το χρόνο, παρουσιάστηκαν, σύμφωνα με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που έχουν κάνει και τις αγορές, να έχουν εισοδήματα πολλαπλάσια, εκατονταπλάσια. Δηλαδή να έχει κάποιος 10.000 ευρώ εισόδημα και να σπαταλάει 300-400 χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Γι' αυτό θα κληθεί ο καθένας από αυτούς να δώσει εξηγήσεις, η ΑΑΔΕ βρίσκεται σε διαδικασία επικοινωνία με αυτούς τους ανθρώπους. Μπορεί οι εξηγήσεις που θα μας φέρουν να είναι πειστικές και να δικαιολογήσουν τα έξοδά τους, περιμένουμε να δούμε. Αυτά αφορούν το 2023, θα ξεκινήσει η ίδια διαδικασία μαζικά και για το 2024 με πιο αυτοματοποιημένο τρόπο, με τη χρήση πιο εξελιγμένων ψηφιακών μεθόδων για να μην χρειαστούν πολλοί μήνες για τα αποτελέσματα, όπως έγινε το 2023» είπε ο κ. Τσάπαλος στο Action24.

«Οι έλεγχοι θα γίνονται ψηφιακά με τη χρήση αλγορίθμων. Θα τσεκάρουμε τις δαπάνες, τα δηλωθέντα, τις κινήσεις λογαριασμών, όπου επιτρέπεται και δεν χρειάζεται άρση τραπεζικού απορρήτου, προκειμένου όλα αυτά να μπουν σε μια ενιαία πλατφόρμα, να αξιολογηθούν και να βγει ένα πλήθος υποψήφιων προς έλεγχο», πρόσθεσε ο κ. Τσάπαλος, αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται οι έλεγχοι από εδώ και στο εξής.

Για τη διακίνηση μαύρου χρήματος, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας είπε πως όταν γίνει «μια μεγάλη αγορά με μαύρο χρήμα, τότε χτυπάνε καμπανάκια, και τα πρόστιμα είναι βαρύτατα... Πληρώνεις τον φόρο για το ποσό που προσπάθησες να κρύψεις συν 50% πέναλτι, εκτός κι αν μιλάμε για άλλα αδικήματα ποινικής φύσεως, όπως η απόκρυψη ΦΠΑ, όπου τα πρόστιμα είναι μεγαλύτερα».

Όσον αφορά τους influencers και τα εισοδήματά τους από αναρτήσεις διαφήμισης προϊόντων και υπηρεσιών στα social media, ο κ. Τσάπαλος είπε: «Υπάρχει μια έρευνα εδώ και αρκετό διάστημα για 20 περιπτώσεις influencers που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Έχουν γίνει εκατοντάδες έλεγχοι. Έχει συσταθεί εδώ και αρκετό διάστημα μια task force, μια ομάδα κρούσης μέσα στην ΑΑΔΕ που κάνει μόνο αυτό. Σκανάρει ουσιαστικά καθημερινά την δραστηριότητα influencers στο διαδίκτυο. Προσοχή, δεν σκανάρουμε απλά πρόσωπα. Δεν γινόμαστε "Μεγάλοι Αδελφοί" του καθενός από εμάς στα social media για να δούμε αν κάνει μπάνιο σε πισίνα ή σε θάλασσα, αν έχει ακριβό αυτοκίνητο. Όταν υπάρχουν όμως άνθρωποι που κάνουν εμπορική δραστηριότητα στο διαδίκτυο, διαφημίζουν προϊόντα εξόφθαλμα και κάνουν μια συναλλαγή με μια επιχείρηση που τους δίνει ένα προϊόν και τους λέει "προωθήστε το", εκεί μιλάμε για άλλο επίπεδο έρευνας, εκεί μιλάμε για εμπορική δραστηριότητα που χρήζει ελέγχου. Μάλιστα, όλες οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης επιβάλουν το εξής: αν εγώ πάω και διαφημίσω ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, οφείλω να το πω ότι είναι τοποθέτηση προϊόντος, μια εμπορική συναλλαγή με έναν προμηθευτή, μια εταιρεία. Αν δεν το κάνω, μπαίνω στο στόχαστρο και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μεγάλη έρευνα σε όλη την Ευρώπη για influencers που δεν δηλώνουν αυτά που βγάζουν... Μιλάμε για μεγάλες περιπτώσεις, ανθρώπους της showbiz, με εκατοντάδες χιλιάδες followers. και πρόσθεσε μεταξύ άλλων πως:

Ταρίφα δεν υπάρχει σε αυτό γιατί μιλάμε για μαύρα χρήματα. Κινούνται διάφορα ποσά και κοστολόγια. Μπορεί και μια ανάρτηση να χρειαστεί να δώσει 5-10 χιλιάδες ευρώ για να γίνει από έναν μεγάλο influencer. «Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα, αυτές οι περιπτώσεις ελέγχονται. Υπάρχουν και σοβαροί influencers που κάνουν κανονικά τη δουλειά τους».

