Νέα εποχή για την αναβάθμιση και την ανάπτυξη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης σηματοδοτεί η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, βάσει του οποίου εγκρίθηκε το master plan του, όπως επισημαίνει ο εκτελεστικός πρόεδρος της ΟΛΘ ΑΕ, Αθανάσιος Λιάγκος.

Mε το Προεδρικό Διάταγμα ανοίγει ο δρόμος και για την ταχεία προώθηση του πολυαναμενόμενου έργου της επέκτασης της 6ης προβλήτας του λιμανιού, για το οποίο οι διαδικασίες θα κινηθούν άμεσα, με τη λήψη όλων των απαιτούμενων αδειών εντός των επόμενων μηνών.

Αναλυτικότερα, η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, καθώς η εταιρεία έχει πλέον τη δυνατότητα να προχωρήσει στην πλήρη υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της, μέσω συγκεκριμένων έργων και επενδύσεων: «με την έγκριση του επικαιροποιημένου Master Plan και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η ΟΛΘ Α.Ε. βρίσκεται σε θέση να υλοποιήσει πλήρως τις υποχρεωτικές επενδύσεις, που σχετίζονται με την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του λιμένος» υπογραμμίζεται σε σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας.

Μεταξύ των σημαντικών επενδύσεων που θα προωθήσει περαιτέρω η ΟΛΘ Α.Ε., κύριο ρόλο διαδραματίζει το έργο της επέκτασης της Προβλήτας 6. «Η εμβληματική αυτή επένδυση θα ενισχύσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα και την εμπορική δραστηριότητα του λιμανιού, αναβαθμίζοντας σημαντικά τη διεθνή θέση του και επιτρέποντάς του να υποδέχεται πλοία εμπορευματοκιβωτίων κύριων γραμμών έως 24.000 TEUs (μονάδα μέτρησης εμπορευματοκιβωτίων). Μετά την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για το Master Plan, οι διαδικασίες υλοποίησης της επένδυσης στην Προβλήτα 6 θα κινηθούν άμεσα, με τη λήψη όλων των απαραίτητων αδειών για τα σχετικά κατασκευαστικά έργα, εξέλιξη η οποία αναμένεται εντός των επόμενων μηνών» επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στην οποία υπενθυμίζεται ακόμα ότι το πρόγραμμα υποχρεωτικών επενδύσεων περιλαμβάνει την αποκατάσταση και αξιοποίηση του Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού, καθώς και έργα για τη βελτίωση, επισκευή, αναβάθμιση και ανακατασκευή υπαρχουσών υποδομών του λιμένος.

Οι επενδύσεις αυτές, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της διασύνδεσης του λιμανιού με το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο (ΠΑΘΕ και Εγνατία Οδός), καθώς και με επιπλέον μη υποχρεωτικές επενδύσεις, θα καλλιεργήσουν -κατά τη διοίκηση της ΟΛΘ- διασυνοριακές συνέργειες και θα ενισχύσουν περαιτέρω τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά του, συνεισφέροντας σημαντικά στην ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής.

«Η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την αναβάθμιση και την ανάπτυξη του Λιμένα Θεσσαλονίκης, μέσω σημαντικών έργων υποδομών και μεγάλων επενδύσεων. Έχοντας πραγματοποιήσει υποχρεωτικές και μη υποχρεωτικές επενδύσεις άνω των 71,3 εκατομμυρίων ευρώ από τον Μάρτιο του 2018, η ΟΛΘ Α.Ε. είναι πλήρως προετοιμασμένη για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της και των έργων του Master Plan, τα οποία θα έχουν σημαντική συνεισφορά και πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο για την οικονομία και την κοινωνία, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Από την πλευρά μας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους αρμόδιους κυβερνητικούς και κρατικούς φορείς, με τους οποίους συνεργαστήκαμε αρμονικά όλο αυτό το διάστημα για την έγκριση και την προώθηση του Master Plan του λιμένος», δήλωσε ο κ. Λιάγκος.

Τα σημαντικά έργα που δρομολογούνται μέσω του Master Plan θα δώσουν περαιτέρω ώθηση στην επιτυχημένη αναπτυξιακή πορεία που καταγράφει η ΟΛΘ Α.Ε. από την αποκρατικοποίησή της μέχρι σήμερα, εκτιμά η διοίκηση. Η εταιρεία έχει καταγράψει ισχυρές επιδόσεις στους τομείς της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων και χύδην φορτίου, στην κρουαζιέρα, καθώς και ως προς την επέκτασή της στον κλάδο των συνδυασμένων μεταφορών. «Οι επενδύσεις που θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα έχουν το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και θα δημιουργήσουν πολλαπλά οφέλη και θετικές συνέργειες για την ίδια την εταιρεία και το λιμάνι, για την εθνική και τοπική οικονομία, καθώς και για την πόλη της Θεσσαλονίκης και την κοινωνία συνολικά» καταλήγει η ανακοίνωση.

