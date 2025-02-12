Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφηκε στη σημερινή δημοπορασία για την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) το ύψος των προσφορών ήταν σχεδόν πενταπλάσιο του ποσού που επεδίωκε ν΄αντλήσει από την αγορά το Ελληνικό Δημόσιο.

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν προσφορές 1,188 δισ. ευρώ έναντι 250 εκατ. ευρώ που ήταν το δημοπρατούμενο ποσό.

Η απόδοση του ομολόγου υποχώρησε στο 3,24% ενώ το Δημόσιο θα αντλήσει τελικά 250 εκατ. ευρώ.

Σκοπός της επανέκδοσης του 10ετούς ομολόγου, σταθερού επιτοκίου 3,625%, λήξης 15 Ιουνίου 2035 είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2025 (Τ+5).

