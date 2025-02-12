Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλλει προσωρινά πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου, με τις ενεργειακές εταιρείες της ΕΕ να αντιδρούν όμως σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο επισημαίνοντας ότι θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στον ενεργειακό εφοδιασμό του μπλοκ.

Οι Βρυξέλλες, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλλουν προσωρινά ανώτατο όριο στην τιμή του φυσικού αερίου σε μια προσπάθεια να αμβλύνουν το ενεργειακό κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι ευρωπαϊκές εταιρείες σε σχέση με τις αμερικανικές.

Η ιδέα για τη θέσπιση ανώτατου ορίου τιμής στο φυσικό αέριο ως εργαλείο στήριξης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε περιόδους κρίσεων, όπως σημειώνει το Bloomberg, είχε εκφραστεί από ορισμένους αξιωματούχους εδώ και μερικούς μήνες, ωστόσο είχε απορριφθεί από τις περισσότερες χώρες-μέλη της Ένωσης, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνουν οι πηγές του Bloomberg που ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους, την ιδέα του πλαφόν είχε εκφράσει προηγουμένως ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, στην έκθεσή του για την ανταγωνιστικότητα που δόθηκε στη δημοσιότητα πέρυσι και στη συνέχεια ορισμένοι αξιωματούχοι είχαν πει ότι θα μπορούσε να εξεταστεί ως ένα πιθανό μέτρο σε περιόδους κρίσεων.

Αλλά το μέτρο αυτό ποτέ δεν προχώρησε. Τώρα όμως οι ενεργειακές εταιρείες του μπλοκ εκφράζουν ανησυχίες ότι μπορεί να υπάρξει μια τέτοια κίνηση, καθώς οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν υπερδιπλασιαστεί το τελευταίο 12μηνο -φτάνοντας μάλιστα νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα σε υψηλό δύο ετών εν μέσω ανησυχιών για την εξάντληση των αποθεμάτων του μπλοκ- και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να παρουσιάσει στις 26 Φεβρουαρίου το σχέδιό της για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και την πρόσβασή της σε οικονομικά προσιτή ενέργεια.

Ο ευρωπαϊκός ενεργειακός κλάδος εξέφρασε την αντίθεσή του σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο σε επιστολή που απέστειλε στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την οποία υπογράφουν συνολικά 11 ενώσεις, μεταξύ των οποίων και ενώσεις εταιρειών πετρελαίου και αερίου, εταιρειών εμπορίας και χρηματιστηριακών εταιρειών.

«Πιστεύουμε ότι αυτό το μέτρο, εφόσον ανακοινωθεί, θα μπορούσε να έχει εκτεταμένες αρνητικές συνέπειες στη σταθερότητας των ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας και στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού όλης της ηπείρου», αναφέρουν οι ενώσεις του κλάδου στην επιστολή τους προς την πρόεδρο της Κομισιόν. «Ένα ανώτερο όριο τιμής δεν θα μειώσει την τιμή στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, αντίθετα μπορεί να προκαλέσει ανοδικές πιέσεις στις τιμές και να αυξήσει τη μεταβλητότητα των τιμών στην Ευρώπη», προσθέτουν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα, σε αίτημα του Bloomberg.

Σημειώνεται ότι οι τιμές της ενέργειας έχουν υποχωρήσει σημαντικά από την κορυφή τους κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, ωστόσο ακόμα παραμένουν επίμονα υψηλές. Γεγονός που προβληματίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει καταστήσει τη μείωση των τιμών της ενέργειας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας ως βασικές προτεραιότητες της Κομισιόν κατά τη δεύτερη θητεία της.

Η πρόσφατη αύξηση των τιμών δε οφείλεται αφενός στον ψυχρότερο καιρό που επικρατεί στην Ευρώπη και αφετέρου στη μείωση του όγκου φυσικού αερίου που προμηθεύεται η ήπειρος από την Ευρώπη, λόγοι που έχουν επιταχύνει τη μείωση των αποθεμάτων του μπλοκ.

Σημειώνεται ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αναφοράς έχουν καταγράψει άνοδο 16% από την αρχή του έτους, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 56,70 ευρώ η μεγαβατώρα.

Στην έκθεσή του για την ανταγωνιστικότητα, ο Μάριο Ντράγκι είχε προτείνει να μπορούν οι ρυθμιστικές αρχές να εφαρμόζουν όρια χρηματοοικονομικής θέσης και «δυναμικά ανώτατα όρια» εάν οι τιμές spot ή παραγώγων στην ΕΕ αποκλίνουν σημαντικά από τις παγκόσμιες τιμές, κατά το παράδειγμα των ΗΠΑ, ούτως ώστε να περιοριστούν τα φαινόμενα κερδοσκοπίας.

Στο πλαίσιο των αντιδράσεων του κλάδου, η ένωση των βιομηχανικών ηλεκτρικής ενέργειας Eurelectric, κάλεσε την Επιτροπή «να αποφύγει τα κακώς σχεδιασμένα βραχυπρόθεσμα μέτρα» που προτείνει η έκθεση Ντράγκι.

«Από όλες τις ιδέες που έχουν κυκλοφορήσει με στόχο την πιο προσιτή ενέργεια, το ανώτατο όριο τιμών είναι ίσως το χειρότερο», δήλωσε ο Kristian Ruby, Γενικός Γραμματέας της Eurelectric. «Είναι αναποτελεσματικό, αδύνατο να εφαρμοστεί και επιζήμιο για την εμπιστοσύνη των επενδυτών».

Η Ευρώπη έχει παρέμβει και στο παρελθόν για να περιορίσει τις τιμές. Κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, η ΕΕ είχε θεσπίσει ένα ανώτατο όριο που θα επιβαλλόταν σε περίπτωση που οι τιμές υπερέβαιναν τα 180 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τρεις εργάσιμες ημέρες και εάν ήταν τουλάχιστον 35 ευρώ ανά μεγαβατώρα υψηλότερες από τις τιμές στην παγκόσμια αγορά. Το μέτρο αυτό δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ και η ισχύς του έληξε στα τέλη του προηγούμενου μήνα.

Πηγή: skai.gr

