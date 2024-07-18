Τα αναλυτικά αποτελέσματα της επιχείρησης «Χάρτινος Δράκος» παρουσιάζει σήμερα ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής μετά την υποβολή ανωνύμων καταγγελιών, υπογραμμίζοντας την μεγάλη σημασία που δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

Πρόκειται για υπόθεση φοροδιαφυγής 287 επιχειρήσεων κινεζικών συμφερόντων από τον τομέα του λιανεμπορίου.

Ήταν ένας δύσκολος έλεγχος γεμάτος προκλήσεις, είπε ο κ. Πιτσιλής, περιγράφοντας αναλυτικά τη διαδικασία ολοκλήρωσης του ελέγχου, κατά τη συνέντευξη Τύπου.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής μέσω ανώνυμων καταγγελιών στη σχετική πλατφόρμα και στην εφαρμογή appodixi, εντοπίστηκαν επιχειρήσεις στην Κομοτηνή, στη Λάρισα και στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες εξέδιδαν αποδείξεις με μη αναγνώσιμο QR code.

Από την έρευνα, που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι:

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις διαβίβαζαν στην ΑΑΔΕ ποσά μειωμένα κατά 90% σε σχέση με την πραγματική αξία των αποδείξεων, μέσω της μεταφοράς της υποδιαστολής κατά ένα δεκαδικό ψηφίο.

Τόσο αυτές οι επιχειρήσεις, όσο και άλλες 285, είναι κινεζικών συμφερόντων, και είχαν προμηθευτεί μηχανισμούς και λογισμικό από τους ίδιους προμηθευτές.

Οι δύο επιχειρήσεις έχουν διαχειριστές Κινέζους, κατοίκους Σλοβακίας, κοινό εκπρόσωπο, Έλληνα με ιστορικό συμμετοχής σε εταιρείες με ύποπτη φορολογική συμπεριφορά, αλλά και κοινό λογιστή με τους προμηθευτές τους.

Όλες οι επιχειρήσεις έχουν έως και 16 υποκαταστήματα ανά ΑΦΜ.

Όλες οι επιχειρήσεις είχαν εκδώσει, μέσα σε 27 ημέρες, 220.000 αποδείξεις, συνολικής δηλωθείσης αξίας άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Όταν η πληρωμή είναι σε μετρητά, επιλέγεται στον μηχανισμό αυτός ο τρόπος πληρωμής και η αξία διαβιβάζεται μειωμένη έως και 90%.

Όταν η πληρωμή είναι με κάρτα, επιλέγεται αυτός ο τρόπος πληρωμής και η αξία διαβιβάζεται στο πλήρες ποσό.

Στο πλαίσιο επιχείρησης με την κωδική ονομασία χάρτινος δράκος εντοπίστηκαν 1 Έλληνας και 2 Κινέζοι υπήκοοι κάτοικοι Σλοβακίας οι οποίοι είχαν προμηθεύσει 287 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου κινεζικών συμφερόντων ανά την Ελλάδα με παράνομο λογισμικό το οποίο έσβηνε την αξία των αποδείξεων που διαβιβάζονταν στην ΑΑΔΕ όταν οι πελάτες πλήρωναν με μετρητά.

Η επιχείρηση της ΑΑΔΕ

Η επιχείρηση έγινε ταυτόχρονα, σε 11 σημεία, σε όλη την Ελλάδα: Καλλιθέα, Π. Φάληρο, Πατήσια, Πόρτο Ράφτη, Κομοτηνή, Κω, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Λάρισα, Κόρινθο.

Υπό την επίβλεψη εισαγγελικών λειτουργών, οι ελεγκτές προχώρησαν σε επιτόπιους ελέγχους στις έδρες των επιχειρήσεων, αλλά και σε εικονικές παραδόσεις εμπορευμάτων, παριστάνοντας τους πελάτες.

Συνολικά κατασχέθηκαν, όπως ανακοινώθηκε αντίγραφα περιεχομένων server, αρχεία βάσεων δεδομένων, σκληροί δίσκοι, USB, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορολογικοί μηχανισμοί, εκτυπωτές

Τρεις ημέρες μετά την επιχείρηση, ο εκ των βασικών υπόπτων μοναδικός εταίρος/Διαχειριστής της εταιρείας Μηχανογράφησης (Κινέζος κάτοικος Σλοβακίας 1) ομολόγησε, με επιστολή του, ότι μετά από τη λήψη χρηματικού ποσού, επενέβη στη λειτουργία των φορολογικών λογισμικών - μηχανημάτων, μεταβάλλοντας κατάλληλα τα δεδομένα αναφοράς και αποκρύπτοντας πραγματικά στοιχεία!

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλης, ο καταναλωτής έπαιρνε στα χέρια του απόδειξη με αξία 21 ευρώ αλλά το παράνομο λογισμικό διαβίβαζε στοιχεία συναλλαγής 2,1 ευρώ.

Ενδεικτικό του μεγέθους της φοροδιαφυγής είναι ότι μόνο κατά τη διάρκεια του περασμένου Φεβρουαρίου όπου έγινε δειγματοληπτικός έλεγχος η αξία των 220.000 αποδείξεων που διαβιβάστηκαν στην ΑΑΔΕ ξεπερνά τα 3 εκατ ευρώ.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ έχει ήδη ομολογήσει ο ένας Κινέζος.

Η επιστολή ομολογίας που έστειλε στην ΑΑΔΕ, Κινέζος μετά την αποκάλυψη:



«Αγαπητέ κύριε

Λυπάμαι πολύ. Αυτό που συνέβη την περασμένη Παρασκευή είναι εντελώς δικό μου λάθος, δεν υπάρχει καμία σχέση με τον (…..) και τον (…..) ή οποιοδήποτε άλλο άτομο.

Σχετικά με το Πρόγραμμα, μεταξύ 200 χρηστών, 5 ιδιοκτήτες καταστημάτων με παρακάλεσαν να προσφέρω ένα εργαλείο χειρισμού κειμένου, επειδή έχουν παρόμοιες λειτουργίες από τον προηγούμενο Πάροχο Λογισμικού (…)

Επειδή δεν επωφελούμαι από περαιτέρω χρήση, έγραψα ένα εργαλείο και κλείδωσα με αυτό το εργαλείο την ταμειακή μηχανή, έτσι ώστε να μην μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο μηχάνημα και χρέωσα 500 ευρώ για το πρώτο εργαλείο, και από 250 ευρώ για τα υπόλοιπα σε καθένα από τα αυτά τα καταστήματα.

Μόνος εγώ έκανα αυτό το λάθος. Τώρα μετανιώνω βαθιά για την βλακεία μου.

Όπως θυμάμαι, όταν δημιουργήθηκε η εταιρεία, χρειαζόμουν έναν Έλληνα φορολογικό εκπρόσωπο. Απευθυνθήκαμε στον (…..) για τη γνώμη του. Και συμφώνησε με ενθουσιασμό.

Αλλά τώρα θλίβομαι πολύ για τα ανόητά μου λάθη. Είναι τόσο άδικο. Ήταν ένα οδυνηρό μάθημα, είμαι πρόθυμος να παρουσιαστώ για να τιμωρηθώ (…) Για να ξεπεράσω τη δυσκολία μου, θέλω διακαώς να διατηρήσω επιχειρηματική σχέση με τον (…..) . Αυτός είναι ο πιο σημαντικός τρόπος για να επιβιώσω στην Ελλάδα.

Συγχωρέστε με αυτή τη φορά, θα εκτιμήσω πολύ περισσότερο τη συνεργασία μας.

Θερμούς χαιρετισμούς,

Ειλικρινά δικός σας»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.