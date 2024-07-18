Η καρδιά των Αθλητικών Ακαδημιών ΟΠΑΠ χτυπά στις ακριτικές περιοχές

Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας φτάνει το πρόγραμμα Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ, αγκαλιάζοντας χιλιάδες παιδιά από 200 ερασιτεχνικά σωματεία ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Στις απομακρυσμένες περιοχές, όπου τα πράγματα είναι πιο δύσκολα και οι ευκαιρίες λιγότερες, η παρουσία των Αθλητικών Ακαδημιών ΟΠΑΠ είναι καταλυτική, καθώς η μέριμνά τους για τα παιδιά επεκτείνεται και εκτός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου.

Με την ολιστική του προσέγγιση, το πρόγραμμα θέλει να εξασφαλίσει ότι οι καλοί μικροί αθλητές του σήμερα θα γίνουν καλύτεροι άνθρωποι αύριο. Επιπλέον, στέκεται έμπρακτα στο πλευρό τους σε περιπτώσεις τραυματισμών, καλύπτοντας τα ιατρικά έξοδα αποκατάστασης, παροχή η οποία είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα για τις ακαδημίες που βρίσκονται σε ακριτικές πόλεις και χωριά.

Μια από αυτές τις ακαδημίες είναι ο Μ.Γ.Σ. Ορέστης, στην Ορεστιάδα. Γονείς και προπονητές μοιράζονται τον ίδιο ενθουσιασμό με τα παιδιά τους, τα οποία, με την υποστήριξη των Αθλητικών Ακαδημιών ΟΠΑΠ, έχουν τη δυνατότητα να ασχολούνται με τον αθλητισμό.

Υποστήριξη από επιστημονική ομάδα και διακεκριμένους αθλητές

Τα σωματεία που συμμετέχουν στις Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ εφοδιάζονται με νέο αθλητικό εξοπλισμό και μπάλες, λαμβάνοντας παράλληλα προπονητικές κατευθύνσεις με βάση τα διεθνή πρότυπα. Έτσι, βελτιώνουν τις συνθήκες και την ποιότητα των προπονήσεων και των αγώνων τους.

Το πρόγραμμα διαθέτει ειδική επιστημονική ομάδα από διατροφολόγους και παιδοψυχολόγους, που προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη στα παιδιά και τους γονείς τους και τους συμβουλεύουν σε θέματα διατροφής.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν, επίσης, διακεκριμένοι πρώην αθλητές, όπως οι Legends 2004 Τάκης Φύσσας και Άγγελος Χαριστέας, και ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής, Γιώργος Καλαϊτζής, οι οποίοι δίνουν πολύτιμες συμβουλές στα παιδιά, τα βοηθούν να πιστέψουν στον εαυτό τους και να υιοθετήσουν υγιή αθλητικά πρότυπα.

