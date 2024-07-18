Άνοδο σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τις μετοχές ενέργειας να καταγράφουν τα μεγαλύτερα κέρδη.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,2% στις 10:11 ώρα Ελλάδας.

Οι εταιρίες πετρελαίου και αερίου έδωσαν ώθηση στον γενικό δείκτη με άνοδο 1%, καθώς ο κλάδος ακολούθησε την πορεία των τιμών του αργού.

Η προσοχή των επενδυτών επικεντρώνεται στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και την απόφασή της για τα επιτόκια αργότερα σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

