Άνοδο σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τις μετοχές ενέργειας να καταγράφουν τα μεγαλύτερα κέρδη.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,2% στις 10:11 ώρα Ελλάδας.
Οι εταιρίες πετρελαίου και αερίου έδωσαν ώθηση στον γενικό δείκτη με άνοδο 1%, καθώς ο κλάδος ακολούθησε την πορεία των τιμών του αργού.
Η προσοχή των επενδυτών επικεντρώνεται στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και την απόφασή της για τα επιτόκια αργότερα σήμερα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.