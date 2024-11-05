Αναρτήθηκαν, στις ψηφιακές εφαρμογές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τα ειδοποιητήρια πληρωμής Τελών Κυκλοφορίας για το έτος 2025.

Οι υπόχρεοι ιδιοκτήτες των οχημάτων, προκειμένου να εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τα Τέλη Κυκλοφορίας έως τις 31/12/2024, μπορούν να ενημερωθούν για τους κωδικούς πληρωμής μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr(sad)

Επίσης στην πλατφόρμα myCAR, με χρήση κωδικών TAXISnet, στη διαδρομή: myAADE > Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > myCAR > Είσοδος στην Εφαρμογή > Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων > Ειδοποιητήρια Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων.

Χωρίς κωδικούς TAXISnet, στη διαδρομή: myAADE > Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet > Είσοδος στην Εφαρμογή, καταχωρώντας τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους κωδικούς πληρωμής και μέσω του myAADEapp, στην επιλογή myWallet > Τέλη Κυκλοφορίας.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το νόμο, προβλέπεται πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής:

είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού των Τελών Κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως τις 31/1/2025, πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού των Τελών Κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί εντός του Φεβρουαρίου 2025,

ισόποσο των Τελών Κυκλοφορίας, σε περίπτωση:

εξόφλησης από την 1/3/2025 και μετέπειτα ή μερικής εξόφλησης ή μη εξόφλησης των Τελών Κυκλοφορίας έτους 2025.

Πηγή: skai.gr

