Καμία παράταση στα τέλη κυκλοφορίας - Με προσαυξήσεις εάν δεν πληρωθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 

Αν δεν πληρώσουν εγκαίρως, «οι κάτοχοι τον Ιανουάριο θα πρέπει να καταβάλουν το 25%, ενώ τον Φεβρουάριο θα αυξηθεί στο 50%» δήλωσε ο υφ. Οικονομικών 

Τέλη κυκλοφορίας: Καμία παράταση - Προσαυξήσεις μετά τις 31 Δεκεμβρίου 

Διευκρινήσεις για τα τέλη κυκλοφορίας έδωσε σήμερα μιλώντας στο MEGA, ο υφυπουργός Οικονομικών, Χρίστος Δήμας, ο οποίος απέκλεισε το ενδεχόμενο παράτασης. 

«Ψηφίσαμε πριν 3 μήνες την αλλαγή της διαδικασίας όσον αφορά στα τέλη κυκλοφορίας. Όλοι οι κάτοχοι αυτοκίνητων μέσω του myCar της ΑΑΔΕ θα δουν τα τέλη κυκλοφορίας σε λίγο καιρό.

Δεν θα υπάρχει παράταση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας και αυτό το λέω κατηγορηματικά. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024 θα πρέπει όλοι οι κάτοχοι αυτοκίνητων να αποπληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας.

Αν για οποιανδήποτε λόγο δεν το κάνουν αυτό, τον Ιανουάριο θα πρέπει να καταβάλουν το 25%, εάν δεν το κάνουν ούτε τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο θα αυξηθεί στο 50%» είπε χαρακτηριστικά. 

