Σύμβαση για την κατασκευή των υποδομών διαχείρισης των αποβλήτων της Άνδρου υπεγράφη ανάμεσα στην ανάδοχο εταιρεία, ΗΛΕΚΤΩΡ AE, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ως «Φορέα Υλοποίησης» και τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου ΑΕ ως «Κύριο του Έργου».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το έργο, ο πλήρης τίτλος του οποίου είναι «Κατασκευή μονάδας προεπεξεργασίας υπολειπόμενων σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος και χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων Άνδρου» είναι συνολικού προϋπολογισμού 10,56 εκατ. ευρώ.

Όπως ανέφερε σχετικά ο Νίκος Σταθάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΗΛΕΚΤΩΡ: «Το έργο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του στόχου μετάβασης στην κυκλική οικονομία και σε μια αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία του νησιού. Είμαστε περήφανοι καθώς η σημαντική τεχνογνωσία και εξειδίκευση που διαθέτουμε στην ΗΛΕΚΤΩΡ μας επιτρέπει να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις στη διαχείριση αποβλήτων και να δημιουργήσουμε μια μονάδα που θα συμβάλλει σε έναν νέο περιβαλλοντικό χάρτη προς όφελος της Άνδρου και των κατοίκων της».

Η σύμβαση αφορά στην κατασκευή και λειτουργία 2 εγκαταστάσεων, εντός έκτασης 90,17 στρεμμάτων, στη θέση «Πλούσκα» της δημοτικής ενότητας Υδρούσας του Δήμου Άνδρου.

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη εγκατάσταση θα αφορά σε μονάδα επεξεργασίας των υπολειπόμενων, μετά από διαλογή στην πηγή (ΔσΠ),σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ), δυναμικότητας 2.388 tn/έτος, καθώς και βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού κλάσματός τους. Η μονάδα θα δέχεται επιπλέον 445 tn/έτος προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα για βιολογική επεξεργασία με αερόβια κομποστοποίηση. Αποτέλεσμα της επεξεργασίας θα είναι η παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ από τα προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό, και υλικό κομπόστ τύπου Α από τα σύμμεικτα, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυρίως ως υλικό επικάλυψης και αποκατάστασης. Από τα υπολειπόμενα σύμμεικτα θα ανακτώνται σιδηρούχα μέταλλα και λοιπά ανακυκλώσιμα υλικά, ενώ θα προκύπτουν και στερεά υπολείμματα προς ταφή.

Η δεύτερη εγκατάσταση θα αποτελεί τον χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων(ΧΥΤΥ), χωρητικότητας τουλάχιστον 101.000 m3 και διάρκειας ζωής τουλάχιστον για 25 έτη για τις ανάγκες της τελικής διάθεσης των υπολειμμάτων του Δήμου 'Ανδρου.Η μονάδα θα περιλαμβάνει τα έργα στεγανοποίησης του χώρου ταφής, τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, τα έργα συλλογής και επεξεργασίας στραγγισμάτων, τα έργα διαχείρισης βιοαερίου, τα έργα υποδομής (πύλη εισόδου, γεφυροπλάστιγγα κλπ.), το δίκτυο ύδρευσης, άρδευσης και πυρόσβεσης, τη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων κλπ.

Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται και έργα οδικής πρόσβασης, που αφορούν στην:

Ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού πρόσβασης μήκους περίπου 1,77km,

Βελτίωση της υφιστάμενης οδού μήκους περίπου 1,91km και

Νέα χάραξη οδού μήκους περίπου 0,33km.

Επιπλέον, εντός του γηπέδου προβλέπεται χώρος για μελλοντική επέκταση του ΧΥΤΥ έκτασης περί των 6 στρεμμάτων και χωρητικότητας τουλάχιστον 50.000m3.

Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης είναι 7,25 έτη και αφορά στην κατασκευή του έργου και την προμήθεια του κινητού εξοπλισμού που αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία και στη συνέχεια 6ετή κανονική λειτουργία των έργων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

