ΑΑΔΕ: 8 στους 10 φορολογούμενους δεν πληρώνουν επιπλέον φόρο

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτόματης οριστικοποίησης των προσυμπληρωμένων δηλώσεων και εκδόθηκαν τα σχετικά εκκαθαριστικά.

Με τη νέα διαδικασία, που εφαρμόζεται πρώτη φορά φέτος, οριστικοποιήθηκαν αυτόματα 422.878 δηλώσεις.

Από τις δηλώσεις αυτές, προκύπτουν τα εξής:

- 132.222 φορολογούμενοι θα λάβουν επιστροφή φόρου, με μέσο όρο επιστροφής τα 128 ευρώ.

- Για 237.434 φορολογούμενους το αποτέλεσμα της δήλωσης ήταν μηδενικό.

- Επιπλέον φόρο καλούνται να πληρώσουν 109.699 φορολογούμενοι, με το μέσο φόρο να διαμορφώνεται σε 402 ευρώ.

- Βάσει τεκμηρίων έχουν φορολογηθεί 93.204 υπόχρεοι και 5.093 σύζυγοι /Μέρη Συμφώνου Συμβίωσης.

Σε περίπτωση που απαιτείται διόρθωση ή συμπλήρωση των ανωτέρω δηλώσεων, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν, έως τις 26/7 (προθεσμία υποβολής των δηλώσεων), τροποποιητική δήλωση χωρίς κυρώσεις.

Ταυτόχρονα, έως σήμερα έχουν αποσταλεί 8.036 μηνύματα σε φορολογούμενους που μεταβλήθηκαν τα δεδομένα τους και δεν κατέστη δυνατή η προσυμπλήρωση και η αυτόματη οριστικοποίηση της δήλωσής τους. Στο προσεχές διάστημα θα αποσταλούν μηνύματα για τον ίδιο λόγο, σε επιπλέον 6.930 φορολογουμένους.

Αντίστοιχα δρομολογείται και η ενημέρωση φορολογούμενων που υπέβαλαν δηλώσεις, αλλά εστάλησαν, μεταγενέστερα της υποβολής, στοιχεία από δημόσιους / ιδιωτικούς φορείς που μεταβάλλουν τα τελικά εισοδήματά τους.

Οι φορολογούμενοι που έλαβαν ή θα λάβουν τα σχετικά μηνύματα πρέπει να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση μέχρι τις 26/7.

Υπενθυμίζεται ότι οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3) > Είσοδος στην εφαρμογή > «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2024».

Οι πολίτες μπορούν να δουν και να αποθηκεύσουν τη δήλωση και το εκκαθαριστικό τους και μέσω της εφαρμογής για κινητές συσκευές myAADEapp.

Πηγή: skai.gr

