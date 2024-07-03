Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επιστρέφει πάνω από τις 1.420 μονάδες, εν μέσω ανοδικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.423,56 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,17%.

Η αξία των συναλλαγών κυμάνθηκε και σήμερα κάτω από τα επίπεδα των 100 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 86,04 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 20.142.321 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,35%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,47%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+4,39%), της Alpha Bank (+3,21%), της Μυτιληναίος (+2,65%), της Lamda Development (+2,37%), Aegean (+2,31%), της Πειραιώς (+2,10%) και της Ελλάκτωρ (+2,01%).

Αντιθέτως, πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-2,68%), της Eurobank (-0,72%) και της Motor Oil (-0,26%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 6.397.872 και 3.846.276 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 13,15 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 11,74 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 75 μετοχές, 26 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ακρίτας +20,55% και Attica Συμμετοχών +7,92%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Prodea -9,87% και Minerva- 7,56%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 28,9000 +0,87%

ALPHA BANK: 1,6100 +3,21%

AEGEAN AIRLINES: 11,5200 +2,31%

VIOHALCO: 5,9300 +4,39%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,6000 +1,22%

ΔΑΑ:7,7600 +0,57%

ΔΕΗ: 11,3200 +1,25%

COCA COLA HBC:32,0000 +1,59%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5400 +2,01%

ΕΛΠΕ: 7,8500 +0,13%

ELVALHALCOR: 1,8700 +0,54%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,7800 +1,07%

ΕΥΔΑΠ: 5,4200 +0,18%

EUROBANK: 2,0550 -0,72%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9000 +2,37%

MOTOR OIL: 23,0000 -0,26%

JUMBO: 27,1000 +1,42%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,4000 +2,65%

ΟΛΠ:25,3000 αμετάβλητη

ΟΠΑΠ: 14,8000 +0,89%

ΟΤΕ: 13,8000 +1,77%

AUTOHELLAS:11,4800 +0,70%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,5920 +2,10%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,9000 -2,68%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,7000 +0,97%

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.