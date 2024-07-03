Λογαριασμός
Χρηματιστήριο: Έκλεισε με άνοδο 1,17% - Στα 86,04 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Η αξία των συναλλαγών κυμάνθηκε και σήμερα κάτω από τα επίπεδα των 100 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 86,04 εκατ. ευρώ

Χρηματιστήριο Αθηνών

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επιστρέφει πάνω από τις 1.420 μονάδες, εν μέσω ανοδικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.423,56 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,17%.

Η αξία των συναλλαγών κυμάνθηκε και σήμερα κάτω από τα επίπεδα των 100 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 86,04 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 20.142.321 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,35%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,47%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+4,39%), της Alpha Bank (+3,21%), της Μυτιληναίος (+2,65%), της Lamda Development (+2,37%), Aegean (+2,31%), της Πειραιώς (+2,10%) και της Ελλάκτωρ (+2,01%).

Αντιθέτως, πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-2,68%), της Eurobank (-0,72%) και της Motor Oil (-0,26%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 6.397.872 και 3.846.276 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 13,15 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 11,74 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 75 μετοχές, 26 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ακρίτας +20,55% και Attica Συμμετοχών +7,92%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Prodea -9,87% και Minerva- 7,56%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 28,9000 +0,87%

ALPHA BANK: 1,6100 +3,21%

AEGEAN AIRLINES: 11,5200 +2,31%

VIOHALCO: 5,9300 +4,39%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,6000 +1,22%

ΔΑΑ:7,7600 +0,57%

ΔΕΗ: 11,3200 +1,25%

COCA COLA HBC:32,0000 +1,59%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5400 +2,01%

ΕΛΠΕ: 7,8500 +0,13%

ELVALHALCOR: 1,8700 +0,54%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,7800 +1,07%

ΕΥΔΑΠ: 5,4200 +0,18%

EUROBANK: 2,0550 -0,72%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9000 +2,37%

MOTOR OIL: 23,0000 -0,26%

JUMBO: 27,1000 +1,42%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,4000 +2,65%

ΟΛΠ:25,3000 αμετάβλητη

ΟΠΑΠ: 14,8000 +0,89%

ΟΤΕ: 13,8000 +1,77%

AUTOHELLAS:11,4800 +0,70%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,5920 +2,10%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,9000 -2,68%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,7000 +0,97%

