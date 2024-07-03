Στόχος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι η ενεργοποίηση τουλάχιστον 1 τρισ. ευρώ σε βιώσιμες επενδύσεις έως το 2030, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στο 28ο ετήσιο Συνέδριο του Economist «Government Roundtable»:

Ειδικότερα ο υπουργός δήλωσε:

«Το πλάνο επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (το ονομαζόμενο ως European Green Deal Investment Plan) στοχεύει στην ενεργοποίηση τουλάχιστον 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ βιώσιμων επενδύσεων έως το 2030.

Το τεράστιο αυτό ποσό αφορά σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που απαιτούνται για τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη, πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία.

Άρα, βασικός στόχος του Ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης, που είναι αρμόδιο για την προσέλκυση νέων επενδύσεων, είναι να κινητοποιήσει τα σχετικά επενδυτικά κεφάλαια στον τομέα της πράσινης μετάβασης, παρέχοντας αλλά και αναπτύσσοντας ένα ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον για τους ξένους αλλά και Έλληνες επενδυτές.

Ήδη από την ανάληψη των καθηκόντων μου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, πριν λίγες εβδομάδες, τόνισα ότι ένας βασικός στόχος μου είναι η δημιουργία ενός νέου και βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου στη χώρα μας.

Θα αναπτύξουμε ένα πλέγμα πολυεπίπεδων δράσεων και κινήτρων που θα ενισχύουν τις επιχειρήσεις και θα δημιουργούν ένα ακόμα πιο ελκυστικό περιβάλλον για τις νέες επενδύσεις, με στόχο η Ελλάδα να προσελκύσει νέα κεφάλαια κυρίως από το εξωτερικό (ώστε να εισρεύσουν νέα χρήματα στην ελληνική οικονομία, τα οποία θα μοχλεύσουν ακόμα περισσότερα κεφάλαια), ενώ ένα σημαντικό τμήμα των οποίων αναμένουμε να αφορούν επενδύσεις για την πράσινη μετάβαση.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.