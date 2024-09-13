Στην αποστολή 50.371 υπενθυμιστικών e-mails σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις, που δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τη διασύνδεση των ταμειακών τους συστημάτων με τα POS, που διαθέτουν, προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Στην επιστολή υπενθυμίζεται ότι:

• Η προθεσμία για τη διασύνδεση εκπνέει στις 30 Σεπτεμβρίου.

• Το πρόστιμο για τη μη διασύνδεση είναι από 10.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων.

Η ΑΑΔΕ καλεί τις επιχειρήσεις να προγραμματίσουν άμεσα ραντεβού με τον συνεργάτη τους, που κατασκευάζει ή υποστηρίζει τεχνικά το Εμπορικό/Λογιστικό πρόγραμμα διαχείρισης (ERP), που χρησιμοποιούν, για τη διασύνδεση των POS τους, με το ERP, το οποίο συνεργάζεται με Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό τους (ΦΗΜ) ή τον Πάροχο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

