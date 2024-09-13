ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 12,7% στον τζίρο των επιχειρήσεων τον Ιούλιο

Αύξηση 12,7% σημείωσε ο τζίρος στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, τον Ιούλιο εφέτος και ανήλθε σε 37.948.437 χιλ. ευρώ, έναντι των 33.673.313 χιλ. ευρώ τον Ιούλιο 2023.

Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού (35,6%) και τη μικρότερη αύξηση οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα (1%).

Πηγή: skai.gr

