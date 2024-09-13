Αύξηση 12% σημείωσε ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές το β' τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β' τριμήνου του 2023, έναντι αύξησης 11,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2023 με το 2022.
Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 39,2% το β' τρίμηνο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α' τριμήνου 2024, έναντι αύξησης 30,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το β' τρίμηνο 2023 με το α' τρίμηνο 2023.
Ενώ, ο εποχικά διορθωμένος δείκτης παρουσίασε αύξηση 7,6% το β' τρίμηνο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α' τριμήνου 2024.
