Αύξηση 12% σημείωσε ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές το β' τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β' τριμήνου του 2023, έναντι αύξησης 11,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2023 με το 2022.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 39,2% το β' τρίμηνο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α' τριμήνου 2024, έναντι αύξησης 30,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το β' τρίμηνο 2023 με το α' τρίμηνο 2023.

Ενώ, ο εποχικά διορθωμένος δείκτης παρουσίασε αύξηση 7,6% το β' τρίμηνο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α' τριμήνου 2024.

Πηγή: skai.gr

