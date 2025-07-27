Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πανελλαδική ελεγκτική επιχείρηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με το όνομα Θέρος.

Ελεγκτές της ΑΑΔΕ πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους, για να διαπιστώσουν - μεταξύ άλλων - αν οι επιχειρήσεις εκδίδουν αποδείξεις, αν έχουν διασυνδέσει POS με ταμειακές μηχανές και αν διαβιβάζουν τις αποδείξεις στο e-send της ΑΑΔΕ.

Συνολικά, από την 1η Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκαν 9.140 έλεγχοι, σε όλη την ελληνική επικράτεια, και με ειδική στόχευση σε δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς και σε κλάδους επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.

Εντοπίστηκαν 3.120 επιχειρήσεις με φορολογικές παραβάσεις, και σε 87 εξ αυτών, κυρίως από τον χώρο της εστίασης, επιβλήθηκε η αναστολή λειτουργίας 48 ή και περισσότερων ωρών.

Επιπλέον, υπήρξαν 173 περιπτώσεις μη διασύνδεσης POS - ταμειακών, με συνολικό ύψος προστίμων 2.310.500 ευρώ.

Αναλυτικότερα:

Τον Ιούνιο έγιναν 6.045 έλεγχοι, με παραβατικότητα 36,16% και με λουκέτο να επιβάλλεται σε 52 επιχειρήσεις, εκ των οποίων:

-Καφετέρια στο Ηράκλειο Κρήτης, για μη διαβίβαση αποδείξεων, αξίας 275.000 ευρώ (υπότροπος)

-Επιχείρηση κατασκευής ξυλουργικών προϊόντων στην Πάρο, για μη διαβίβαση αποδείξεων, αξίας 111.000 ευρώ

-Super market στο Γύθειο Λακωνίας, για μη διαβίβαση φορολογικών στοιχείων, αξίας 101.000 ευρώ.

Tο πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου διενεργήθηκαν 3.095 έλεγχοι, με παραβατικότητα 30,17% και με λουκέτο να επιβάλλεται σε 35 επιχειρήσεις, εκ των οποίων:

Επιχειρήσεις εστίασης στις Σέρρες, στα Χανιά και στο Ρέθυμνο για μη διαβίβαση φορολογικών στοιχείων αξίας 102.000 ευρώ, 21.500 ευρώ (1.700 αποδείξεις) και 26.000 ευρώ (3.700 αποδείξεις) αντίστοιχα.

Όλες οι παραβατικές επιχειρήσεις ελέγχονται για τη συνολική φορολογική τους συμπεριφορά, σε βάθος χρόνων.

Η επιχείρηση Θέρος συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

