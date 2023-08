ΑΑΔΕ: Δώδεκα νέα 48ωρα λουκέτα για φοροδιαφυγή σε Μύκονο, Πάρο, Χαλκιδική, Κύθηρα Οικονομία 19:30, 20.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι επιχειρήσεις αυτές δεν είχαν διασυνδέσει την ταμειακή τους με την ΑΑΔΕ, όπως προβλέπει ο νόμος,