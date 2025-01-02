Ο κομβικός ενεργειακός ρόλος της Τουρκίας

Στην Ευρώπη η ανησυχία είναι έκδηλη και όλοι φοβούνται ελλείψεις και αυξήσεις στην τιμή. Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία βύθισε την Ευρώπη σε μια από τις μεγαλύτερες ενεργειακές κρίσεις στην ιστορία της. Αυτή ακριβώς την κρίσιμη στιγμή, σύμφωνα με σημερινά άρθρα του τουρκικού Τύπου, η Τουρκία εμφανίζεται ως η μόνη εναπομείνασα διαδρομή σε περίπτωση διακοπής των αποστολών από την Ουκρανία.



Τούρκοι αναλυτές αναφέρουν ότι ο αγωγός TurkStream, ο οποίος αποτελείται από δύο γραμμές με ετήσια χωρητικότητα 15,75 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων, έχει παράσχει περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Τουρκία και πάνω από 53 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα στην Ευρώπη. Οι ίδιοι αναλυτές επισημαίνουν ότι ενώ η Ευρώπη μείωσε άμεσα την κατανάλωση ρωσικού φυσικού αερίου μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, χώρες όπως η Αυστρία , η Ουγγαρία, η Σλοβακία και ορισμένα βαλκανικά κράτη εξακολουθούν να εξαρτώνται από το ρωσικό φυσικό αέριο που διέρχεται από την Ουκρανία. Τυχόν αναστολή της ροής φυσικού αερίου από την Ουκρανία θα προκαλούσε σημαντικά προβλήματα σε αυτές τις χώρες.

Σύμφωνα με τη σημερινή Χουριέτ, με τους μεγάλους αγωγούς που μετέφεραν ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας να είναι πλέον αδρανείς, η Τουρκία αναδύεται τώρα ως η μόνη ασφαλής εναλλακτική για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη από τη Ρωσία, το Αζερμπαϊτζάν και το Ιράν, σε περίπτωση διακοπής των αποστολών από την Ουκρανία. Την πρόταση να χρησιμοποιηθεί ο αγωγός TurkStream έκανε σήμερα ο Ούγγρος ΥπΕξ Πέτερ Σζιτζάρο στο Διεθνές Φόρουμ Φυσικού Αερίου που γίνεται στην Αγία Πετρούπολη λέγοντας ότι αυτή η εναλλακτική διαδρομή μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο την Ουγγαρία, αλλά και άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης εάν αντιμετωπίσουν μια σοβαρή κατάσταση σε περίπτωση που δεν υπάρξει διέλευση μέσω Ουκρανίας.

