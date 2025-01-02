Του Βασίλη Κουφόπουλου

Σε προφορική συμφωνία για τη μεταβίβαση του τηλεοπτικού σταθμού Open ήρθαν, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης Ιβάν Σαββίδης και ο επιχειρηματίας Δημήτρης Μάρης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, Μάρης και Σαββίδης είχαν προ ημερών συζήτηση για το ενδεχόμενο πώλησης του Open.

Από την πλευρά του καναλιού, μέχρι αυτή την ώρα πάντως, η συμφωνία δεν επιβεβαιώνεται.

Με βάση την προηγούμενη συνεργασία τους προ ετών στην έκδοση της εφημερίδας «Έθνος», οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν γρήγορα στην αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Πληροφορίες το προηγούμενο διάστημα ήθελαν τον κ. Σαββίδη να θέλει να αποεπενδύσει από το κανάλι.

Σύμφωνα με το Forbes η περιουσία του Ιβάν Σαββίδη ανέρχεται στο 1,4 δισ. δολάρια.

Από το 2017 στα ελληνικά media ο Ιββάν Σαββίδης

Η ενασχόλησή του με τα ελληνικά media ξεκίνησε τον Μάιο του 2017, όταν αγόρασε ποσοστό 19% του τηλεοπτικού σταθμού Mega, ωστόσο λίγο καιρό μετά πούλησε το ποσοστό του.

Το ίδιο έτος, η εταιρεία Dimera, συμφερόντων του, απέκτησε τα σήματα των εφημερίδων του ομίλου Πήγασος (ως τότε συμφερόντων του επιχειρηματία Φώτη Μπόμπολα), Έθνος και Ημερησία, καθώς και τον τηλεοπτικό σταθμό Epsilon TV στις 11 Αυγούστου 2017, που προηγουμένως άνηκε στον επιχειρηματία Φίλιππο Βρυώνη.

Αργότερα, το κανάλι Epsilon TV αναβαθμίσθηκε και έδωσε τη θέση του στο Open TV.

Τον Ιούλιο του 2019 ανακοινώθηκε ότι με απόφασή του λήγει η καθημερινή κυκλοφορία του Έθνους, με την εφημερίδα να παραμένει αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή.

Ωστόσο, το Έθνος της Κυριακής συνέχισε κανονικά, την εβδομαδιαία, έντυπη κυκλοφορία του για έναν ακόμη χρόνο, έως και τον Αύγουστο του 2020, οπότε και σταμάτησε η έκδοσή του.

Η πρώτη επένδυση του Ιβάν Σαββίδη στην Ελλάδα έγινε τον Φεβρουάριο του 2013, όταν ανέλαβε επίσημα τη διαχείριση του ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης Μακεδονία Παλλάς, με μηνιαίο μίσθωμα στα 95.000 ευρώ.

Τον Μάρτιο του ίδιου έτους, προχώρησε στην εξαγορά του 82% της καπνοβιομηχανίας ΣΕΚΑΠ, που εδρεύει στην Ξάνθη.

Μαζί με την πώληση της Donskoy Tabak το 2018 στην Japan Tobacco, παραχωρήθηκε και το 82% της ΣΕΚΑΠ που του ανήκε.

Τον Μάιο του 2014 αγόρασε έκταση στο Παλιούρι Χαλκιδικής που περιλάμβανε και το ξενοδοχείο Ξενία, ενώ τον Φεβρουάριο του 2017 πέρασε στην κατοχή του και η εταιρία εμφιάλωσης και εμπορίας μεταλλικού νερού, Σουρωτή ΑΕ.

Λίγους μήνες μετά, συμμετείχε στην κοινοπραξία Deutsche Invest Equity Partners (DIEP), με τον όμιλο να παίρνει στην κατοχή του το 67% του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).

Τον Απρίλιο του 2020 ήρθε σε συμφωνία με την οικογένεια Στέγγου για την αγορά του εμβληματικού ξενοδοχείου Πόρτο Καρράς με το συνολικό τίμημα να ανέρχεται στα 205 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Δημήτρης Μάρης είναι επιχειρηματίας, ιδρυτής και πρόεδρος του ομίλου ψηφιακών μέσων 24 MEDIA, διατηρεί εγχώρια μέσα ενημέρωσης (news247.gr, sport24.gr).

