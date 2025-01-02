ΤτΕ: Oι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 2,269 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 2,269 δισ. ευρώ, τον Νοέμβριο του 2024, έναντι μείωσης κατά 2,258 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας αυξήθηκε στο 5,0%, το Νοέμβριο του 2024, από 4,5% τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων αυξήθηκε στο 4,7% από 2,7% τον προηγούμενο μήνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΤτΕ:

I. Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας

H μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν θετική κατά 2.539 εκατ. ευρώ, το Νοέμβριο του 2024, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.775 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, το Νοέμβριο του 2024, ήταν θετική κατά 607 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 894 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο -2,3% από -2,4% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Το Νοέμβριο του 2024, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε στο 10,0% από 9,1% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 1.931 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.881 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Νοέμβριο του 2024, ήταν θετική κατά 1.898 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2,020 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 16,2% από 14,8% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε στο 15,8% από 13,4% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 1.558 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.198 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε στο 20,1% από 26,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 341 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 177 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Το Νοέμβριο του 2024, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 12 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 61 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο 0,5% από 0,4% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Θετική κατά 21 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, το Νοέμβριο του 2024, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 78 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -0,7%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

II. Καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα

H μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν θετική κατά 3.068 εκατ. ευρώ, το Νοέμβριο του 2024, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.869 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2024.

ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

Αύξηση κατά 799 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Νοέμβριο του 2024, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 389 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -1,7% από -12,1% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 2.269 εκατ. ευρώ, το Νοέμβριο του 2024, έναντι μείωσης κατά 2.258 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 5,0% από 3,3% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Αύξηση κατά 1.718 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Νοέμβριο του 2024, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 2.122 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 11,9% από 6,3% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 1.368 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 2.286 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 350 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 164 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Αύξηση κατά 551 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Νοέμβριο του 2024, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι μείωσης κατά 137 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 2,8% από 2,3% τον προηγούμενο μήνα.

