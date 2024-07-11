Σμιλέψατε το κορμί σας για να δείχνει τέλειο με το καλοκαιρινό σας μπικίνι; Είναι το δέρμα σας απαλό και μαυρισμένο απαλλαγμένο από την παραμικρή τρίχα; Είστε έτοιμοι για τις καλοκαιρινές διακοπές;

Οι πιέσεις γύρω από το πώς φαίνεται το σώμα μας εντείνονται το καλοκαίρι και μπορούν να προέρχονται από παντού: διαφημίσεις, διασημότητες, influencers, τους φίλους μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και από αυτή τη φωνή στο κεφάλι μας όταν κοιταζόμαστε στον καθρέφτη.

«Βλέπω ότι επηρεάζει τους ανθρώπους… είτε πρόκειται για μια μαμά που δεν αφήνει τον εαυτό της να πάει στην πισίνα με τα παιδιά της, επειδή φοβάται πως φαίνεται με το μαγιό, είτε για άτομα με διατροφικές διαταραχές που θα επιλέξουν να μην βγουν έξω με φίλους, επειδή παλεύουν ιδιαίτερα σκληρά εκείνη τη μέρα», είπε στο CNN, η Rebecca Moravec, θεραπεύτρια γάμου και οικογένειας στο Ντένβερ.

«Ο τρόπος που βλέπουμε το σώμα μας επηρεάζει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχουμε στην καθημερινότητά μας», προσέθεσε η ίδια.

Παρακάτω είναι τα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για μια καλύτερη σχέση με το σώμα σας, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού , ώστε να μπορείτε να διανύσετε τη σεζόν με λιγότερο άγχος.

Άνεση και σύνδεση

Για μια καλύτερη σχέση με το σώμα σας αυτό το καλοκαίρι, η Bri Campos, coach για την εικόνα του σώματος, συνιστά να βρείτε πιο ευχάριστους τρόπους να τα βρείτε με τον εαυτό σας.

«Το να φοράτε ρούχα που δεν εφαρμόζουν σωστά, είτε επειδή είναι πολύ μεγάλα είτε επειδή είναι πολύ μικρά, θα σας κάνει να αισθάνεστε άβολα και θυμωμένοι με το σώμα σας όλη την ημέρα», είπε. «Αντίθετα, βάλτε κάτι που σας κάνει να νιώθετε καλά.

Και αναζητήστε τρόπους για να συνδεθείτε με το σώμα σας που δεν είναι άβολοι. Για παράδειγμα, μπορείτε να εστιάσετε την προσοχή σας στο πώς νιώθετε όταν βουτάτε σε μια δροσερή πισίνα, όταν πιείτε την πρώτη γουλιά καφέ το πρωί, όταν αγκαλιάζετε κάποιον που αγαπάτε», πρότεινε.

«Αυτή είναι μια στιγμή σύνδεσης του σώματος με το περιβάλλον, όπου μπορώ να πω: «Αισθάνομαι καλά στο σώμα μου», ανέφερε η Campos.

Instagram εναντίον πραγματικότητας

Το καλοκαίρι μπορεί να φαίνεται φανταχτερό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τέλειες φωτογραφίες με μαγιό, πολυτελείς διακοπές και λαμπερή ηλιοφάνεια κατακλύζουν τους λογαριασμούς.

«Μπορεί να νιώθεις ότι όλοι περνούν καλύτερα και πιο όμορφα από σένα», είπε η Moravec. «Και πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι αν δεν ταιριάζουν με αυτήν την εικόνα, όλοι θα το προσέξουν», συμπλήρωσε η Δρ. Whitney Trotter, γιατρός νοσηλευτικής πρακτικής, νοσηλευτικής ψυχιατρικής και ψυχικής υγείας και εγγεγραμμένης διαιτολόγος στο Όστιν του Τέξας.

Οι πελάτες της Campos συχνά λένε ότι ανησυχούν όταν σε συγκεντρώσεις με φίλους για φαγητό το καλοκαίρι, επειδή πιστεύουν ότι οι άλλοι θα έχουν τις επιλογές που κάνουν σχετικά με το φαγητό.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι ανησυχούν για το σώμα τους και ανησυχούν για τις δικές τους διατροφικές επιλογές, αλλά πιέζει ο ένας τον άλλον για το θέμα», είπε.

Μια χρήσιμη πρακτική μπορεί να είναι να βγείτε έξω στον κόσμο - πάρτι, παραλία, πισίνα ή οπουδήποτε - και απλώς παρατηρήσετε εκεί έξω, είπε η Moravec. Δεν είναι μόνο οι επιμελημένες εικόνες των social media. Αντίθετα, θα βρείτε άτομα όλων των σχημάτων, μεγεθών και υπόβαθρου που μαζεύονται και διασκεδάζουν.

«Η πραγματικότητα είναι ότι η ζωή συμβαίνει με ή χωρίς (τη διαχείριση της εικόνας)», είπε. «Αν επικεντρωθείς στην απλή σύνδεση με άλλους ανθρώπους που σου ταιριάζουν, πώς θα έμοιαζε η ζωή;»

Ψάχνοντας κάπου να ανήκεις

Συχνά, πίσω από τις προσπάθειες για την εφαρμογή του ιδανικού κοινωνικού προτύπου σώματος κρύβονται ιδέες ότι θα έχετε πρόσβαση σε πιο σημαντικά πράγματα μόλις το αποκτήσετε.

«Όλοι κουβαλάμε μια προσωπική ιστορία για το τι χρειαζόμαστε ή ποιοι πρέπει να είμαστε για να αποκτήσουμε αγάπη ή για να νιώσουμε ότι ανήκουμε κάπου», είπε η Moravec. Και τα σώματα είναι εύκολος στόχος.

Σκεφτόμαστε δηλαδή: «Αν ήμουν διαφορετικός, τότε ίσως θα μπορούσα να κοιτάξω το ηλιοβασίλεμα με κάποιον που αγαπώ, θα πλατσούριζα στα κύματα χαρούμενα με τα παιδιά μου ή θα απολάμβανα διακοπές με μια παρέα στενών φίλων, σωστά;»

«Η δουλειά μας είναι να το αμφισβητήσουμε αυτό», είπε η Moravec. «Όταν σκέφτομαι τους φίλους με τους οποίους έχω τις πιο βαθιές συνδέσεις, δεν σκέφτομαι πόσο μαυρισμένο είναι το δέρμα τους. Δεν σκέφτομαι πώς φαίνονται με μαγιό».

Η Moravec συνιστά να μετατοπίσετε την εστίαση μακριά από την εμφάνιση του σώματός σας και να προσπαθήσετε να την τοποθετήσετε προς εκείνα τα πράγματα που θέλετε στη ζωή σας.

«Όταν κάποιος έχει μια δύσκολη μέρα με την εικόνα του σώματος… προτείνω να ελέγξει τι άλλο συμβαίνει», είπε. «Νιώθει μοναξιά; Νιώθει αποκομμένος; Δεν αισθάνεται αρκετά καλά;»

«Σπάνια, έως και ποτέ θα έλεγα, αγαπάμε τους ανθρώπους μόνο και μόνο λόγω της εμφανίσεώς τους, επομένως υπάρχουν καλύτεροι τρόποι από το σώμα σας για να αποκτήσετε τη σύνδεση που αναζητάτε», είπε η Moravec.

«Μπορείτε να περάσετε περισσότερο ποιοτικό χρόνο με τα αγαπημένα σας πρόσωπα; Μπορείτε να είστε πιο παρόντες παίζοντας στην πισίνα χωρίς να ανησυχείτε για το πώς φαίνεστε. Να γνωρίζετε ότι η αλλαγή του σώματός σας δεν σημαίνει πάντα ότι θα διορθωθούν τα προβλήματα σύνδεσης και του ανήκειν», είπε η Campos.

«Είναι σαν να κουρεύεσαι μετά από χωρισμό», πρόσθεσε. «Μπορεί να αισθάνεσαι καλύτερα, αλλά στην πραγματικότητα δεν αλλάζει τίποτα. Είναι απλώς μια προσωρινή ανακούφιση από ένα μεγαλύτερο δύσκολο ζήτημα».

Πηγή: CNN

