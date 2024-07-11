Δεν είσαι τόσο fan του μακιγιάζ ή σε δυσκολεύει πολύ η τοποθέτηση της σκιάς; Μην σκας! Το TikTok για ακόμη μια φορά δίνει λύση στο πρόβλημά σου. Ο λόγος για το peel-off eyeshadow λοιπόν.

Τι αφορά η συγκεκριμένη τάση; Πρόκειται για σκιά σε μορφή αυτοκόλλητου και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να το τοποθετήσεις στο βλέφαρό σου και να το ξεκολλήσεις. Ναι, voila αυτό ήταν!

Σκιά σε sticker; Και όμως, γίνεται!

Για να στο δώσω να το καταλάβεις ακόμη περισσότερο, σκέψου τις ξεπατικοτούρες που κάναμε παιδιά. Αυτό ακριβώς είναι και η συγκεκριμένη τάση και έχει κάνει πανικό στο TikTok.

Όχι μόνο σου χαρίζει ένα ωραίο και παιχνιδιάρικο make-up look σε χρόνο dt, αλλά και σαν διαδικασία είναι τόσο fan που θα σε κάνει από το πουθενά να αγαπήσεις την τοποθέτηση της σκιάς και να το βλέπεις από δω και πέρα…παιχνιδάκι! Σου έχω βρει τα απαραίτητα βίντεο για να πάρεις έμπνευση.

