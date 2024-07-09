Γίνεσαι νονά το καλοκαίρι. Η Βάλια Χατζηθεοδώρου ως νονά επέλεξε το απόλυτα καλοκαιρινό χρώμα και look για τη βάπτιση.

Η κούκλα της tv φόρεσε ένα σέξι μεν, πλην όμως chic deux pieces με μακριά φούστα και crop top σε τυρκουάζ απόχρωση που ταίριαζε απόλυτα με το χρώμα των ματιών της και επέλεξε να κάνει wet look - που φέτος σκίζει ως trend- στα μαλλιά και ήταν τόσο εντυπωσιακή που ακόμα κι ο παππάς της είπε πως δεν έχιε δει πιο όμορφη νονά!

